科技大咖靠疫情翻轉形象

Google、臉書和亞馬遜等科技業大咖，利用自身規模、可觸及範圍及技術優勢，協助美國因應新冠肺炎危機。這些業者透過這次機會，也可以減緩華府的批評聲浪，提升在美國政府心中的形象。

臉書在17日表示，將對逾30國的3萬家小型企業，提供1億美元的現金補助和廣告額度。

Google協助美國政府架設網站，讓美國能以更快的速度，找出需要做肺炎檢測的民眾，而Google因此受到美國總統川普高度讚揚。

亞馬遜則在16日表示，將在美國增聘10萬名倉儲和物流員工，以因應線上訂單數量暴增，並會優先出貨醫療用品、家庭用品等疫情期間高需求的產品。

美國員工的最低時薪，4月起將從15美元調高至17美元。

這三家公司都受到美國司法部、聯邦交易委員會（FTC）、地方法院和眾議院司法委員會的監管審查，並遭指控涉嫌利用自身影響力來捍衛市占率，違反市場競爭。這些業者也不時遭朝野政黨國會議員抨擊。

不過，這場疫情卻給這些業者扮演「拯救者」的機會，以此洗刷藉用戶個資牟取不當利益的形象。

共和黨參議員霍利針對Google所做的努力表示：「我很開心他們願意幫助，但我希望他們是真心想幫，而不是用來當作招攬生意的機會。」

不過，無論怎麼說，現在也只有規模較大、獲利較高的公司，有能力、財力因應形勢不斷變化的局面。

無論美國民眾喜不喜歡，在這場肺炎疫情最嚴重的階段結束後，美國都將變成一個大企業扮演更重要角色的國家。