全球GDP成長 標普連三降

疫情致全球經濟面臨下行風險，標普全球評級昨（18）日第三度下修全球經濟成長預測，預估1.0%至1.5%，並示警下行風險仍未解，同時，也下修主要亞太國家之GDP預測，其中中國面臨保3危機，預估全年經濟成長率降到剩2.9%。

標普去年底預測全球GDP成長為3.3%，2月上旬時再下修至3.0%，時隔半個多月，3月3日二度下修至2.8%，昨日三度下修到1.0%至1.5%，時隔不到幾個月，就下修三次，相當罕見。標普全球首席經濟學家Gruenwald指出，雖然亞太地區疫情漸穩，但歐美疫情卻升溫，致企業營收與信貸品質快速惡化。

目前主要國家的央行都採取降息策略刺激經濟，並重啟貨幣寬鬆政策，標普預估，未來政府會對衝擊較大的群體推出財政補貼措施。不過，Gruenwald說，就算央行已擴大行動，但財務狀況仍持續緊縮，為減少更多的經濟衝擊，政府應祭出更直接的措施。

標普表示，亞太地區國家今年將面臨經濟衰退，也就是說將會有至少兩季的經濟成長率會低於預期，會讓整體失業率升溫，並造成永久性經濟損失將翻倍，預估超過4,000億美元。

標普先前下修台灣今年GDP至1.9%，昨日也下修亞太區GDP至3%，同時也下調數個主要亞太國家之GDP預測，中國會從4.8%下修至2.9%、印度從5.7%降至5.2%、日本從-0.4%降至-1.2%，其中中國下修1.9個百分點最多。Gruenwald說，儘管中國疫情已趨緩，但觀察前二月經濟數據，可見衝擊遠高於預期，且威脅仍存，預估中國復工與解除封城的速度，會較預期更慢。