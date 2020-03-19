三星投資晶片計畫 不喊停

三星電子表示，新冠疫情將衝擊今年智慧手機和消費電子產品銷售，但資料中心的需求將帶動記憶體晶片市場復甦，該公司也仍堅持原訂的大手筆投資計畫，以維持競爭力。

三星電子執行長金奇南18日在股東年會上表示，新冠疫情與美中貿易糾紛令該公司的展望蒙上陰影。金奇南說，雖然智慧手機市場預料萎縮，但晶片市場將見到需求成長。

目前，疫情衝擊已讓博通等其他晶片業者紛紛調降或取消營收展望，不過三星預期，來自資料中心業者的投資，以及5G無線網絡和汽車領域的新機會，將帶動今年晶片銷售增加。

金奇南還表示，他預期晶片製造商今年將聚焦升級製程，而非擴大產能，導致供應有限。

三星也說，儘管疫情帶來超強勁的市場逆風，公司仍堅持其積極的投資計畫，2030年前將投資系統晶片133兆韓元、2025年前投資量子點顯示器13兆韓元的計畫維持不變。並向股東保證，能夠在晶片和智慧手機事業的技術和聲譽上保有競爭力。

金奇南表示，台積電掌控了全球近半的晶圓代工市場，但三星擁有挑戰台積電的技術。