全球最大飯店營運商萬豪國際（Marriott International）已開始要求員工放無薪假，預料數以萬計員工生計受到影響。

萬豪在全球經營約7,300家飯店，單是美國便僱用約13萬名員工。

華爾街日報報導，萬豪上周關閉部分飯店，相關員工放無薪假，但繼續享有醫療福利，持續營運的飯店員工亦受影響。萬豪表示暫時沒有裁員行動，但正考慮可能性。

武漢肺炎疫情在美國迅速擴散，數以千計飯店員工被迫休無薪假，美國旅宿業公司高層17日與總統川普會談，共商規模高達2,500億美元的紓困方案，包括直接援助飯店業的1,500億美元以及援助相關旅遊業者的1,000億美元。

根據美國飯店業協會和美國旅遊協會聲明，飯店業表示，受疫情影響，每周營收預估損失14億美元。

美國旅遊協會也預估旅館全年入住率將會大減三成。而入住需求若突然銳減，將導致460萬人丟掉飯碗。

美國飯店業協會執行長羅傑斯說，新冠肺炎疫情大流行對飯店業造成的經濟衝擊已經超越911恐怖攻擊和2008年經濟大蕭條總和。