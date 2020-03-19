日出口連15黑 33年首見

由於新冠肺炎疫情擾亂供應鏈，並重擊全球需求，導致日本2月進出口都萎縮，出口更創下連15黑，為1987年來首見。

日本財務省18日公布，2月出口額年比縮減1.0%，小於預期的萎縮4.2%，部分原因是今年農曆春節較早，使中國大陸與其他亞洲國家2月多了三個工作天。然而，日本出口已連續下滑15個月，是1987年7月連23黑以來最長期的萎縮。

日本2月進口大幅縮減14.0%，原因是全球第二大經濟體中國大陸因疫情停擺，導致從中國進口的貨品銳減47.1%，為1986年8月以來最大減幅。由於日本進口劇減，使貿易順差擴大至1.11兆日圓（103.4億美元），為2007年9月以來最高。

由於中國大陸的工廠已開始復工，日本的進口應該不會再如2月般大幅萎縮，但分析師擔憂，2月以後新冠肺炎疫情擴散全球，促使許多國家封鎖邊界、並下令店家停業，將對仰賴貿易的日本經濟構成更嚴峻的挑戰。

農林中金綜合研究所主任研究員南武志說：「中國大陸的經濟活動開始回溫，但該國的進口量仍相當低。」「舉世的供需都在惡化，這可能引發未來（日本）出口停滯。」