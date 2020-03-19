美企籌資 發債250億美元
埃克森美孚、百事公司等美國企業近日來競相發債，企業共計發行價值至少250億美元的投資級企業債，但投資人要求更高的殖利率，原因是擔憂經濟放緩。
金融時報（FT）報導，埃克森美孚、電信設備業者威瑞森（Verizon）、百事公司等九家美企，在17日發債。保險業者Progressive、美國銀行，以及消費者能源、道明尼資源、Oncor及Union Power等業者則在16日發行債券。
埃克森美孚等九家美企，光是17日共計就集資250億美元，其中埃克森美孚籌得85億美元，成為當日最大的借款者；百事公司則籌措65億美元。
埃克森美孚16日矢言大幅削減支出，適逢新冠肺炎疫情打擊石油需求，和沙烏地阿拉伯與俄羅斯大打價格戰，抑制了油價。
不過，國際投資人要求遠高於以往水準的報酬，反映經濟放緩的擔憂。例如，埃克森美孚發行價值20億美元的10年期公司債，比到期日相同的美國公債高出240個基點，殖利率為3.48%。這家公司此前發行基期相同的公司債，與美債的利差僅75個基點，當時殖利率為2.44%。威瑞森、百事公司及美國銀行都面臨投資人類似的要求。
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