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東協遊客劇減 預算赤字飆增
日經新聞報導，新冠疫情肆虐全球打擊旅遊需求，導致重度仰賴旅遊業的東南亞各國經濟受創。
在世衛組織（WHO）宣布新冠肺炎為全球大流行後，跨境旅遊人潮萎縮成涓滴細流。
日經預估，若今年外國遊客人數腰斬，東協（ASEAN）十個會員國中將有八國出現預算赤字，赤字總額將接近400億美元；最糟情況下，赤字總額將飆到1,500億美元。
東南亞地區已窮於應付貨幣貶值，而遊客減少可能進一步推升外債，暴露出這些國家過度倚賴旅遊業促進經濟成長的問題。
激增的赤字迫使東南亞國家不得不倚賴外資填補資金缺口，但如果貨幣大幅貶值，將面臨來自投機客的壓力，因為投機客可能基於外債增加的弱點而放空該國貨幣。
世界旅遊觀光協會（WTTC）資料顯示，2018年13%的東南亞地區國內生產毛額（GDP）靠出手大方的國內外遊客貢獻，僅次於加勒比海地區，凸顯東南亞國家重度仰賴旅遊業。
東南亞為國外遊客服務的產業在2018年創造出2,200億美元的區域營收，高於汽車製造業的500億美元，以及石化產業的1,600億美元。
曼谷大皇宮附近的一名候客的司機哀嘆說：「與往年相比，中國大陸遊客減少了約60%至70％。」
大皇宮是泰國首都最熱門的觀光景點之一。通往皇宮的路上過去擠滿遊客人潮，如今卻空無一人，讓許多紀念品和飲料店只得歇業。
泰國旅遊業1月營收比去年同期減少4%。飯店業者美諾國際（Minor International）2月入住率僅剛好低空飛過50%；料第1季營收將比一年前大減。
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