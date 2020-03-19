國際債市連環倒 價格暴跌

全球政府公債價格18日重挫，殖利率躍升至數周來最高，反映市場預期歐美政府因應新冠肺炎危機而擴大財政支出將導致公債發行量暴增，以及基金面臨贖回壓力而拋售高流動性資產變現，使傳統避險資產也難逃賣壓。

政府為抗疫大量舉債為經濟刺激方案籌措財源的展望，使歐、美公債價格大跌。交易員指出，基金經理人為應付贖回而拋售流動性最高的資產，也加劇賣壓。安聯基金經理人瑞德說：「為因應贖回，流動性資產遭清倉大拍賣。許多人急需現金，所以出清唯一賣得掉的東西。」

美國10年期公債殖利率躍升0.2個百分點至1.19%，是近一個月來最高；殖利率與價格走勢相反。德國10年期公債殖利率跳升至負0.24%，是兩個月來最高，30年期殖利率更回升到0%以上。英國10年期公債殖利率一舉躍上0.74%。義大利10年期公債殖利率激增多達64個基點。

市場觀察家說，風險性資產再爆撤資潮，卻不見資金遁入通常被視為安全避風港的資產，顯示這波賣壓可能是被迫賣出。RBC資產市場全球總經策略師沙弗里克說：「就經濟上來說，這未必合理。投資人是逼不得已。」

新冠疫情在中國境外迅速蔓延，多國政府本周紛紛宣布大規模刺激方案，力圖減緩疫情對經濟和市場衝擊。目前為止，已承諾或研議中的財政支持措施規模總計1.14兆美元，而德、法承諾為數千億美元銀行貸款提供擔保，進一步推高全球財政刺激總額。

丹斯克銀行首席分析師索倫森說：「基於財政刺激規模龐大，殖利率必升。美國公債、主權債、德國公債、西班牙和法國公債，莫不如此。 」

義大利等疫情嚴重國的公債價格大跌，不令人意外；令人訝異的是，連指標的德國公債殖利率也躍升。這顯示，政府財政擴張和發行更多公債的展望將導致財政大幅惡化，而公債價格正反映這層顧慮。