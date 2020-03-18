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沙國再出重手打擊俄國 紐約油價重挫12%

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
紐約原油價格重挫至近18年低點。美聯社
紐約原油價格重挫至近18年低點。美聯社

國際原油價格18日不斷下挫，尤其紐約西德州原油一度跌至每桶23.74美元，逼近18年低點，原因是沙烏地阿拉伯擴大原油價格戰、再出重手打擊俄國，表示「未來幾個月」將以破紀錄的產能向市場灌油。

紐約原油期貨18日盤中重挫近12%至每桶23.74美元，為2002年6月以來低點，代表油價回到SARS時期的水準。沙國表示，將在未來幾個月每日向市場灌油約1,230萬桶，使主要產油國間的原油價格戰進一步白熱化。

隨著國際油價大跌，俄國終於承認目前的原油價格過低。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，「當然現在油價很低，我們希望能更高一些」，意味著俄國可能已愈來愈難容忍低油價。

即便如此，培斯科夫仍並未表示會與石油輸出國組織和盟國（OPEC+）的夥伴國接觸，顯示原油價格戰仍持續延燒。

油價 紐約 沙烏地阿拉伯 石油

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