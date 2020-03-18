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美股道瓊指數早盤崩跌逾1,300點 台積電ADR崩逾9%

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
金融市場18日持續掀起驚濤駭浪，美股一開盤即重挫，台積電ADR盤初跌逾9%，道瓊工業指數崩跌逾1,300點。 新華社
金融市場18日持續掀起驚濤駭浪，美股一開盤即重挫，台積電ADR盤初跌逾9%，道瓊工業指數崩跌逾1,300點。 新華社

金融市場18日持續掀起驚濤駭浪，美股一開盤即重挫，台積電ADR盤初跌逾9%，道瓊工業指數崩跌逾1,300點，顯示即使世界多國政府和央行推出龐大的財政和貨幣刺激措施，也未能平息投資人對新冠肺炎疫情蔓延的恐慌以及對經濟展望的疑慮。

道瓊工業指數18日早盤崩跌1,365.93點，跌幅達6.4%，報19,871.45點。標普500指數盤初也崩跌逾5%，眼看即將觸動熔段機制。

同時，油價崩跌到18年來最低；歐美公債價格重挫、殖利率躍升；美元則一連七個交易日挺升，美元指數更升破100大關。

新冠肺炎 標普 美股 台積電

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