美股道瓊指數早盤崩跌逾1,300點 台積電ADR崩逾9%

法國和義大利都在考慮大企業「國有化」，以拯救岌岌可危的經濟！法國財政部長勒梅爾17日表示，為了保護重要的法國企業（如法荷航集團）不至於倒閉，政府考慮買股票甚至國有化，並禁止賣空股票，以降低金融市場的波

2020-03-18 13:42