三星：仍將大舉投資 無懼新冠肺炎疫情

三星電子今（18）日表示，儘管新冠肺炎疫情正在全球蔓延，仍將堅持其積極的投資計畫，並向股東保證，能夠在晶片和智慧手機事業的技術和聲譽上保有競爭力，藉此安撫投資人。

日經新聞報導，儘管新冠肺炎帶來超強勁的市場逆風，但三星看好晶片需求並未因為疫情受創，2030年前將投資系統晶片133兆韓元、2025年前投資量子點顯示器13兆韓元的計畫維持不變。

三星執行長金奇南（Kim Ki-nam）說：「我們預期，不確定性將因為疫情和美中貿易衝突持續存在於國內外市場。我們將透過投資人工智慧（AI）晶片、折疊式手機、系統晶片和量子點顯示器，追逐任何情況下的商業機會。」

金奇南也表示，台積電掌控了全球近半的晶圓代工市場，但三星擁有挑戰台積電的技術。

他說：「高科技將在代工市場裡日益重要。就這層涵義上，三星的代工從未落後於台灣。我們將透過確保在新世代製程技術裡的領導地位，大幅改善三星的代工事業。」