快訊

英「佛系防疫」思維：延緩醫療崩潰、降低經濟衝擊

獨／兒美返台發燒住院 台中都發局長主動自主管理14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星：仍將大舉投資 無懼新冠肺炎疫情

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
無懼新冠肺炎疫情，三星今年仍將大手筆投資。路透
無懼新冠肺炎疫情，三星今年仍將大手筆投資。路透

三星電子今（18）日表示，儘管新冠肺炎疫情正在全球蔓延，仍將堅持其積極的投資計畫，並向股東保證，能夠在晶片和智慧手機事業的技術和聲譽上保有競爭力，藉此安撫投資人。

日經新聞報導，儘管新冠肺炎帶來超強勁的市場逆風，但三星看好晶片需求並未因為疫情受創，2030年前將投資系統晶片133兆韓元、2025年前投資量子點顯示器13兆韓元的計畫維持不變。

三星執行長金奇南（Kim Ki-nam）說：「我們預期，不確定性將因為疫情和美中貿易衝突持續存在於國內外市場。我們將透過投資人工智慧（AI）晶片、折疊式手機、系統晶片和量子點顯示器，追逐任何情況下的商業機會。」

金奇南也表示，台積電掌控了全球近半的晶圓代工市場，但三星擁有挑戰台積電的技術。

他說：「高科技將在代工市場裡日益重要。就這層涵義上，三星的代工從未落後於台灣。我們將透過確保在新世代製程技術裡的領導地位，大幅改善三星的代工事業。」

新冠肺炎 COVID-19 三星

延伸閱讀

以色列新冠肺炎確診病例暴增40% 將大規模採檢

首次有員警感染新冠肺炎！馬來西亞新增117確診

疫情升溫！金馬奇幻影展宣布停辦 金穗獎改方式頒獎

印尼單日增55起新冠肺炎確診 雅加達重災區

相關新聞

全球恐陷入衰退！國際油價重挫至SARS以來低點

新冠肺炎疫情可能導致全球經濟成長陷入停滯，重創原油需求，再加上原油供給大增，引發國際原油價格一度跌至近17年低點。

美期指再度重挫觸發熔斷 多空激戰大蕭條來僅見

美國股市昨天從1987年以來最大跌勢反彈，道瓊指數收漲逾千點。但走勢後繼無力，美股指數期貨電子盤今天再度重挫，一度觸及交...

三星：仍將大舉投資 無懼新冠肺炎疫情

三星電子今（18）日表示，儘管新冠肺炎疫情正在全球蔓延，仍將堅持其積極的投資計畫，並向股東保證，能夠在晶片和智慧手機事業...

經濟解析／為何油價可能跌到只剩20美元？

巴隆周刊（Barron's）引述分析師看法，以目前沙烏地阿拉伯與俄羅斯在短期內不會結束增產供給戰的態勢，布蘭特原油價格有...

疫情拉警報 歐洲各國紛祭紓困

英國財政大臣蘇納克17日宣布提供3300億英鎊（約新台幣12兆元）資金，向企業提供貸款擔保，下周之前就會啟動。這筆金額相當於英國國內生產毛額（GDP）的15%。

歐洲大企業瀕倒閉 法、義考慮國有化

法國和義大利都在考慮大企業「國有化」，以拯救岌岌可危的經濟！法國財政部長勒梅爾17日表示，為了保護重要的法國企業（如法荷航集團）不至於倒閉，政府考慮買股票甚至國有化，並禁止賣空股票，以降低金融市場的波

馬來西亞鎖國防疫 夏普戴正吳：視訊會議因應

夏普（Sharp）社長戴正吳表示，馬來西亞廠是夏普全球工廠數目的1/15，馬來西亞鎖國防疫影響不大，配合政府政策在家工作...

Tiffany宣布：北美加拿大店舖關全面暫停營業 台灣暫無影響

新冠肺炎衝擊歐美，雖然美國目前僅有3州被我國列為三級警戒，但精品集團LVMH旗下的美國品牌Tiffany & Co.日前...

歐盟封鎖邊界 中美恐爆疫情失業潮

(德國之聲中文網) 為了對抗新冠疫情，歐盟3月18日祭出30日旅遊限制，禁止歐盟國民以外的旅客進入。這項措施將影響歐盟26國，包括冰島、列支敦士登、挪威和瑞士。但英國國民不在此限。 一向強調開放

跨國企業員工在家上班 旅美金融高階主管：可別想摸魚

美國華府對新冠肺炎疫情的警覺性受到許多批評，但地方政府和民間企業的反應可就敏銳多了。旅居美國20多年、現職金融業高階主管...

義、法、比、西歐陸四國 禁止放空股票一到三個月

義大利、法國、比利時和西班牙等歐洲四國因應新冠病毒疫情引發的抛售潮，分別都宣布禁止放空股票的臨時措施。義大利證券市場監管...

協助過難關！防疫期間臉書全體員工每人發3萬元

CNN報導，臉書公司（Facebook）將發給全體員工每人1000美元（約台幣三萬元），協助員工在新冠肺炎疫情期間度過難...

熱門新聞

美國夫妻同時愛上「小三」 共組家庭喊：很幸福！

川普力推1.2兆美元刺激方案 兩周內每人發放1,000美元

很故意！ 川普再發「中國病毒」推文

稱中國病毒為哪樁？ 川普：很精確的用詞

防疫出奇招？情色女優願獻出「一夜良宵」 換得新冠肺炎解藥

美股開盤反彈 道瓊漲逾400點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。