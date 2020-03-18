全球恐陷入衰退！國際油價重挫至SARS以來低點

新冠肺炎疫情可能導致全球經濟成長陷入停滯，重創原油需求，再加上原油供給大增，引發國際原油價格一度跌至近17年低點。

紐約原油期貨18日盤中一度重挫2.8%至每桶26.2美元，若收在該價位，將是2003年5月來低點，代表油價回到SARS時期的水準。原油價格稍後跌勢收斂，但本周來仍下跌逾15%，且震盪幅度史上僅見。

當全球領袖為因應疫情擴散，而實施經濟刺激措施之際，原油需求因疫情而大幅降溫，再加上重量級產油國大打原油價格戰，引發油價走低。

AxiCorp金融服務公司亞太市場策略師伊恩斯認為，需求尚未觸底，如果新冠肺炎確診案例呈指數成長，尤其是美國，這會嚇壞原油交易員。

高盛大砍第2季布蘭特原油目標價至每桶20美元，降幅達三分之一，並預估今年全球每日原油需求量將減少110萬桶，降幅改寫歷史紀錄，原因是疫情拖累全球經濟成長。

若布蘭特原油真的下探至每桶20美元，將創下2002年2月以來低點。布蘭特原油18日續跌，盤中跌至每桶約28.5美元。