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經濟解析／為何油價可能跌到只剩20美元？

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
高盛分析師說，油價可能在下一季跌至20美元。路透
高盛分析師說，油價可能在下一季跌至20美元。路透

巴隆周刊（Barron's）引述分析師看法，以目前沙烏地阿拉伯與俄羅斯在短期內不會結束增產供給戰的態勢，布蘭特原油價格有可能在下季跌到每桶20美元。

近期國際石油市場遭受兩記重拳，一是新冠病毒擊倒數百萬桶的需求量，接著沙烏地阿拉伯和俄羅斯又爭相大量增產進攻油市。

過去一周，多數分析師看待這些發展是零星事件，「供給戰」似乎比較多的原因出自石油輸出國家組織（OPEC）與其包含俄羅斯在內的夥伴國OPEC+，內部成員之間的一時不合，「頭腦終會冷靜下來」，然後大家同意減產，油價因而可再走升。

然而現在看著沙國下個月的產量目標預計高達日產1,230萬桶，比2月時的970萬桶多很多，沙國的增產動作更像是充滿算計之舉，意圖藉機搶得大片市占，這場讓油市氾濫成災的供給戰爭恐怕會持續更久。

Cantor Fitzgerald Europe油氣研究分析師Jack Allardyce說：「消息來源透露，原訂周三（今天，18日）舉行的OPEC技術會議已經取消，顯然沙俄之間的調停沒有進展。」雙方都沒準備要在近期示弱，沙國還說，到5月可能都還要維持這麼高的產出，因為「對於每桶30美元的油價，非常輕鬆自在。」

照這樣的動態發展下去，高盛商品研究主管Jeffrey Currie認為，第2季布蘭特原油有可能被下壓到20美元。先前他預估的目標價是30美元。Currie說，布蘭特原油供給再繼續如洪水，就會比西德州中級原油便宜，因為西德州原油的供給在減少。

沙國上次試圖增產壓低油價迫使美國頁岩油成長減緩是在2014年，那次沒有成功。不過這次Currie預測沙烏地有足夠的備用產能來快速填補美國頁岩油減產的缺口，成功排堵美國石油業者，如果熬過未來一年，沙國這次可望冒出頭，占據更強地位。

當然也有分析師不看好沙國能抵擋如此長期的低油價，因為雖然沙國可以政府預算強力支應低油價，但政府的預算卻也大多數來自售油收入，要能平衡預算，油價必須至少是現在的兩倍水準。

油價 俄羅斯 OPEC 石油

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