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歐洲大企業瀕倒閉 法、義考慮國有化

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導

法國義大利都在考慮大企業「國有化」，以拯救岌岌可危的經濟！法國財政部長勒梅爾17日表示，為了保護重要的法國企業（如法荷航集團）不至於倒閉，政府考慮買股票甚至國有化，並禁止賣空股票，以降低金融市場的波動性。義大利也在考慮將快破產的義大利航空收歸國有。

法國考慮國有化

根據《歐洲動態》和《金融時報》報導，法國財政部長勒梅爾17日宣布減稅450億歐元，並提供企業3,000億歐元融資（歐盟總共提供10兆歐元），為了保護重要的法國企業不至於倒閉，譬如法荷航集團，政府考慮買股票甚至國有化。勒梅爾也強調，疫情當前，銀行沒有理由拒絕提供企業融資。

然而，法國的預算部長達馬寧警告，紓困計畫恐怕會將預算赤字從2.2%的GDP拉升至3.9%，超過歐盟規定的3%上限，國債更將超過100%的GDP（歐盟上限為60%）。但達馬寧坦言，在非常時期顧不得財政紀律。

此外，在全球股市狂跌之時，法國也跟上西班牙、義大利和比利時的腳步，禁止「賣空操作」92間企業的股票，包含法荷航集團、法國巴黎銀行、雷諾汽車等，以降低金融市場的波動性。

西班牙重中小企業

《彭博》也指出，疫情最嚴重的義大利也撥出250億預算協助醫療體系，並給予企業和家庭緩繳稅務的優惠，也提供6億歐元貸款給快破產的義大利航空，也在考慮收歸國有。

在西班牙，總理桑切斯宣布將提供1,000億歐元的融資，特別針對中小企業，有別於法國著重大企業，並稱之為西班牙民主史上最大的資源調度。桑切斯也承諾，他不會允許歐盟以外的國家藉機收購西班牙的「戰略產業」（對國家安全或經濟至關重要的產業）。

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