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三星預期今年晶片市場復甦 無視新冠疫情攪局

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
三星電子執行長金奇南（Kim Ki-nam）在年度股東會上發言。（圖／美聯社）
三星電子執行長金奇南（Kim Ki-nam）在年度股東會上發言。（圖／美聯社）

三星電子18日表示，新冠疫情將衝擊今年智慧手機和消費電子產品銷售，但資料中心的需求將帶動記憶體晶片市場復甦。

三星電子執行長金奇南（Kim Ki-nam）18日在年度股東大會上表示，新冠疫情與美中貿易糾紛令該公司的展望蒙上陰影。

三星行動與網路事業總裁高東真表示：「全球智慧手機市場原本預期會轉向成長，但隨著疫情顯示出曠日持久的跡象，智慧手機市場正在萎縮。不過5G智慧手機需求預期會攀升。」

金奇南說，雖然智慧手機市場預料萎縮，但晶片市場將見到需求成長。晶片事業占三星電子約半數的營業利益，晶片市場去年因供應過度與美中貿易緊張情勢衝擊而景氣下滑。

目前，疫情衝擊已讓博通等其他晶片業者紛紛調降或取消營收展望，不過三星表示，預期來自資料中心業者的投資，以及5G無線網絡和汽車領域的新機會將帶動今年晶片銷售增加。

金奇南還表示，他預期晶片製造商今年將聚焦升級製程，而非擴大產能，導致供應有限。

三星電子18日盤中股價大漲逾1%，遠優於大盤幾近平盤的表現。

三星年度股東會今年吸引約400股東到場，較去年的1,000多名股東參與數銳減，反映疫情影響。

三星電子18日舉行年度股東會。（圖／美聯社）
三星電子18日舉行年度股東會。（圖／美聯社）

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