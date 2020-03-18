歐盟封鎖邊界 中美恐爆疫情失業潮

(德國之聲中文網) 為了對抗新冠疫情，歐盟3月18日祭出30日旅遊限制，禁止歐盟國民以外的旅客進入。這項措施將影響歐盟26國，包括冰島、列支敦士登、挪威和瑞士。但英國國民不在此限。

一向強調開放邊界的歐盟面對嚴峻的疫情也只能采取這項激烈措施。歐盟也呼籲英國和愛爾蘭共同實施。

德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，德國將立即執行該決定。她說，歐盟國家也同意不限制需要跨境通勤者，也有必要先保持貨物流通。

意大利和西班牙新冠肺炎病亡人數不斷攀升，法國也實施嚴格的「封城」政策。英國目前則推出了4千億美元的紓困措施，有關退歐的相關討論都暫緩。各國繃緊神經應對疫情帶來的巨大沖擊。

此前，歐盟部份國家，像是法國和西班牙，也陸續實施了邊界管制。波羅的海國家立陶宛邊界出現64公裡的塞車潮，德國和捷克也出現邊境交通堵塞的狀況。

亞洲地區，馬來西亞推出最新的旅遊限制，18日開始禁止人民跨越與新加坡的邊界。由於新加坡有許多食物自馬國進口，這也引起了部份新加坡人的恐慌，開始囤積食物。

美國急推紓困措施

美國總統特朗普周二（3月17日）承諾將把經濟增長計劃「做大」，以應對新冠病毒帶來的沖擊。

這項承諾也立刻讓美股上漲。標普500指數攀升6％。不過這也只收復了前日下跌至歷史新低的一半不到。

在疫情爆發之前，即便是5％的波動也極為罕見。由於投資者認為經濟衰退的可能性越來越大，動輒5%以上的變動在3月已成為常態。

許多專業投資者預計，直到疫情受到控制前，這樣的市場雙向波動將繼續出現。

美國財政部長姆努欽周二表示，特朗普希望政府在未來兩周內發送支票來幫助美國人度過難關。這項提議中還包括補助航空業500億美元，小型企業2500億美元。

除了白宮可能拿出接1萬億美元紓困之外，美聯儲也宣布了最新的緊急措施，使市場運行更加平穩。

失業潮將至?

根據美國有線新聞網CNN引述一位共和黨參議員的說法，美國財政部長姆努欽周二警告，新冠疫情可能造成美國失業率飆升至20%。姆努欽表示這次的情況比2008金融危機時更嚴重。

同樣受到新冠疫情影響的中國就業情況也很不妙。《南華早報》報導，中國一二月失業率為6.2%。這是18月以來的新高。2019年12月的失業率為5.3%，2019全年則是5.3%。 數據還不包括沒有列入統計的移民工。

另一篇報導也提到，香港受到疫情影響，2020年2月的失業率已來到3.7%，連續5個月上升，來到9年來新高。其中受到沖擊最大的是建築和食品業。

鄒宗翰/楊威廉 (綜合報導)

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