協助過難關！防疫期間臉書全體員工每人發台幣3萬

CNN報導，臉書公司（Facebook）將發給全體員工每人1000美元（約台幣三萬元），協助員工在新冠肺炎疫情期間度過難關。

臉書向CNN表示，這筆獎金目的是為了幫助那些遠距工作造成額外開銷的員工，像是設置家庭辦公室或是託人照顧孩子的花費。

這則消息起初由The Information媒體報導，報導引述臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的備忘錄。

臉書全球員工約有4萬5000人。根據知情人士，1000美元獎金僅適用於全職員工而非約聘員工。

臉書本月稍早表示，儘管工作時數已經縮減，臉書將持續支付正常薪水給時薪員工，包括警衛及餐廳工作人員。

根據美國證券交易委員會檔案，臉書2018年薪資中位數為22萬8651美元。