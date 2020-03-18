美股道瓊期指亞洲早盤又跌600點 澳股也跌4.3%
今天亞洲早盤美股標普500期指又下跌3%，道瓊工業指數期指最多跌600點，澳洲股市ASX 200下跌4.3%，日圓走揚。
日本東證股價指數（Topix）早盤漲1.3%，南韓Kospi指數漲0.5%。
澳洲總理莫里森今天籲請所有澳洲公民避免出國，未設限期，等於無法預估新冠病毒疫情何時能夠緩解。他同時也宣布禁止100人以上的群眾活動。美國財政部長米努勤表示，這次疫情嚴峻，如果沒有政府干預，美國可能要看到失業率飆升至20%。
德意志銀行全球市場主管Henrik Johnsson說，我們現在才剛在歐洲與美國封城鎖國的一開始，「還有更多路程要走，才能感知到對經濟實際效應。」所以，他認為，「很明顯地有更多潛在的下滑接著來。」
美國政府計劃最快在兩周內對美國民眾發放現金，來降低疫情對其財務造成的負面衝擊。美國因疫情而產生的前所未有的社會互動停滯，勢將經濟帶向衰退。
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