雙管齊下 美Fed重啟金融危機時期緊急融資機制以救錢荒

聯準會（Fed）周二祭出兩道緊急放款機制，在金融市場因新冠肺炎大流行而資金短缺之際，保持融資暢通。

Fed經財政部同意動用緊急授權，先宣布建立商業票據籌資機制（Commercial Paper Funding Facility）。財政部將從外匯穩定基金中拿出100億美元做為信用保障。Fed同日較晚也徵得財政部同意，再宣布主要交易商信用機制（PDCF）。

這是Fed在周日緊息降息接近於零同時祭出多項措施，仍無法遏止市場壓力後，更進一步的救市措施。

美國財政部長米努勤在白宮的記者會上，談到商業票據籌資機制說：「我們已明確得知有流動性的問題。這對美國企業十分重要。」

米努勤隨後發布新聞稿說，「建立主要交易商信用機制，將有助於解決流動性不足，緩解融資市場中斷，支持平穩的市場運作並有助於促進向美國勞工和企業提供信貸。」

Fed表示，將為一項特殊目的工具（SPV）提供資金，購買合格公司評級為A1/P1的商業票據，在不延長計畫的情況下這項操作將持續一年。

Fed另表示，主要交易商信用機制「將提供隔夜和定期融資，期限最長90天，將於2020年3月20日推出」。

主要交易商是指那些被許可直接與Fed交易並充當美國公債做市商，透過標售購買美國國債並將其再出售給公眾的銀行和經紀交易商。

TD證券策略師 Jim O'Sullivan說：「他們在權限內盡了一切力量。市場壓力不小，這應有助於減緩壓力。更廣泛來說，經濟現正大幅減速 。」