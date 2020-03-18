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國際油價再崩6%跌至2016年來最低 金價反彈止住五連跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油周二跌勢不減，創2016年以來的最低價位，在原油供應激增之際，冠狀病毒大流行恐拖累全球經濟陷入衰退。銅價也創四年多來最嚴重的二日跌幅。金價六個交易日來首次上漲。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：紐約油價跌至2016年以來最低：

西德州中級原油（WTI）期貨周二在紐約大跌6%，沙烏地將石油出口量提高至創紀錄的每天1000萬桶。

油價暴跌之際，伊拉克希望OPEC+召開緊急部長級監督委員會會議。高盛將第2季布蘭特原油價格預期從之前的30美元下調至20美元。

Raymond James & Associates能源研究分析師Pavel Molchanov說：「單單是全球旅行限制就足以引發原油熊市，再加上OPEC+聯盟破裂。這場危機正在導致現代史上對全球原油需求最嚴重的衝擊。」

紐約商業交易所4月交割的WTI原油期貨下跌1.75美元，跌幅6.1%，結算價報桶26.95美元。ICE歐洲期貨交易所布蘭特原油期貨下跌1.32美元，結算價報每桶28.73美元。

●金價逆轉跌勢

紐約4月交割的黃金期貨一度上漲4.6%。在此番反彈之前，隨著投資人賣出黃金以彌補包括股票在內的其他市場的損失，金價在此前五個交易日下跌了11%。

紐約時間13:30，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲2.6%，收於每英兩1,525.80美元。現貨金周二也有所上漲，從之前的跌勢中反彈。

「今天我們看到了一些釋壓性上漲，」TIAA的世界市場業務總裁Chris Gaffney周二在電話中說：「較長時間內保持較低的利率將支撐大宗商品價格，尤其是黃金價格。」

●銅價創2015年來最差連二日跌幅

倫敦金屬交易所（LME）3個月交割銅期貨下跌2.8%，收於每噸5,144美元，盤中在上漲1.4%和下跌3.1%之間波動。Comex 5月交割期銅下跌3.3%至每磅2.3135美元。

紐約 金價 油價

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