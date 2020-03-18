台積電ADR狂漲8.1% 今開盤不漲也難

知情人士透露，美國財長米努勤17日預料將向國會尋求規模8,500億美元以上的第三輪經濟刺激方案，之後還會推出兩輪刺激措施。此前，美國白宮首席經濟顧問庫德洛16日說，白宮與國會已在研擬總金額約4,000億美元的各項措施，政府也準備再擴增規模一倍。

2020-03-18 00:43