台積電ADR狂漲8.1% 今開盤不漲也難
台積電周二ADR收盤大漲8.1%，隨美股和費城半導體指數反攻。
台積電ADR大漲3.64美元收在48.54美元，較台北交易股價溢價拉大為9.5%。費城半導體指數大漲9.8%。
道瓊工業指數周二大漲逾千點，標普500指數收盤上漲6%，收復周一一半失地，聯準會（Fed）和白宮分別採取進一步措施來提升資金流動性，以遏止新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。
紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業股票指數上漲1,048.86點，至21237.38點，漲幅5.2%，早盤一度跌破20,000點大關。標普500指數報2529.19點，上漲6%。那斯達克綜合指數報7334.78點，上漲6.2%。
台灣加權股價指數昨天重挫278.14點收9,439.63點。台積電跌3.1%，收268.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 57.28 +4.99 57.70 -0.72
中華電 CHT 109.97 +3.38 107.00 2.78
台積電 TSM 293.46 +8.11 268.00 9.50
聯電 UMC 13.91 +2.68 13.75 1.13
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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