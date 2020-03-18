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網購暴增 亞馬遜徵10萬人
新冠肺炎疫情造成網購數量暴增，美國電商龍頭亞馬遜計畫在美國大舉招募十萬人，科技巨擘Google也喊出目標在五年內超越微軟，成為僅次於亞馬遜ＡＷＳ第二大雲端服務供應商。兩大龍頭競相擴大投資宅經濟，帶動伺服器需求，我國代工廠廣達、緯創、緯穎、英業達等供應商受惠。
華爾街日報報導，亞馬遜計畫擴充其龐大的電子商務王國，並調漲美加地區物流中心、商店、運輸和送貨部門所有員工時薪，加薪幅度是每小時二美元，直至四月底止。在英國市場加薪每小時二英鎊，在多個歐盟國家則為每小時二歐元。截至去年十二月三十一日，該公司共雇用近八十萬全職和兼職員工。
伺服器代工大廠廣達透露，目前在美國、台灣與德國三地產能供不應求，尤其中國大陸供應鏈因疫情延燒，使得大陸工廠無法馬上全線恢復，讓非大陸地區的伺服器工廠更加忙碌。
緯穎伺服器訂單則延到第二季出貨，並委託緯創在大陸中山廠製造，目前中山廠產能已快速恢復中，也帶動緯創三月伺服器出貨量將月增百分之五十以上。
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