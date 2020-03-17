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防疫禁帶環保杯 禁塑人士憂心

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
新冠肺炎病毒擴散期間，美國許多餐廳已經減少室內用餐區。(Photo by-Jaysin Trevino on Flicker under Creative Commons license)
新冠肺炎病毒擴散期間，美國許多餐廳已經減少室內用餐區。(Photo by-Jaysin Trevino on Flicker under Creative Commons license)

美國新冠肺炎感染人數攀升，大型咖啡連鎖店業者祭出超前部署措施，呼籲消費者暫時勿帶自己的環保杯上門消費，怕有不知情的帶病者使用自己的環保杯，使病毒傳入店內器材；此外星巴克也減少室內用餐的範圍，將病菌擴散可能性降到最低。但反塑團體擔心此舉恐怕會導致一次性塑膠容器需求增加。

據《印度泰晤士報》報導，彭博新能源財經分析公司上週公布報告指出，短期內，由於新冠肺炎引起大眾對食物衛生擔憂，將會增加塑膠包裝需求，恐讓過去業者的減塑成果付諸流水。

對此，美國減塑團體Beyond Plastics創辦人茵蔻指出，「如果使用拋棄式杯子會更安全，貨幣更是細菌攜帶媒介，是否也要比照辦理，禁用現金交易？」

彭博新能源財經在報告中也指出，目前預測新冠肺炎疫情是否會影響整體塑膠需求仍言之過早，但任何使用塑膠容器攀升跡象都屬暫時。今年2月，美國塑料工業協會主管羅多夫契斯基便透過聲明指出，「塑膠產業將與相關單位一起站在對抗病毒的最前線。」

據《CBS》報導，星巴克稍早指出，由於擔心疫情擴散，呼籲消費者不要再攜帶自己杯子到店內消費，該店也提供確診或暴露在新冠肺炎病毒的員工最多14天的有薪假。除此之外，該公司曾在今年1月宣布，暫時關閉中國大陸2,000家門市。

稍早在《醫院感染期刊》刊登的報告提醒，新冠肺炎病毒在室溫下，可在塑膠表面上存活9天。

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新冠肺炎 疫情 星巴克

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