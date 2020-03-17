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大陸如何在疫情期間 確保超市供應

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電
大陸超市在這次疫情中成為社區的命脈。路透
大陸超市在這次疫情中成為社區的命脈。路透

中國大陸爆發新冠肺炎疫情已超過兩個月，至今仍有數千萬人遭隔離，整個經濟體系依然處於凍結狀態。然而，就算是在武漢，各大小超市店鋪的食品等民生必需品仍供應充足，儼然成為社區的命脈，更成為中共在危機時期維持公共秩序的關鍵因素。

華爾街日報報導，市場研究公司Agency China研究與策略經理諾里斯表示，超市是大陸實體商業領域唯一接近正常營業的環節，並在這次疫情中成為社區的命脈。

報導指出，大陸政府為確保商店的供應充足，嚴禁民眾囤積商品、店家哄抬價格，並處罰違反規定者。政府也從中央與地方的戰略儲備中釋出30多萬噸豬肉，以增加肉品供應量。

政府主要是依據商務部的應急商品數據庫，聯繫數百家業者，以取得稻米、蔬菜等食品的供應資訊，並開始為買家和賣家牽線。

大陸政府為確保貨物能通過封鎖線，建立「綠色通道」系統，允許卡車司機持特殊通行證，往返於各城市；部分地方政府甚至僱用卡車司機，以維持物資供應。

在大陸政府實施防疫措施的情況下，許多產品無法進入北京。在北京經營一家小商店的陸潔（音譯）表示，起初須依賴上季剩下的存貨。

不過，陸潔指出，上周起愈來愈多供應商恢復供貨，原因是卡車有更多渠道可通過公路關卡。她說，儘管生意仍不好，但她需要的商品，大多已到貨。

在疫情蔓延的情況下，如今美國、日本等國正努力解決物資供應的問題。美國超市業者已對一些商品實行定量供應，並考慮縮短營業時間、運用志願者配送食物。

疫情 北京 新冠肺炎

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