疫情肆虐美議員籲向全民發錢　專家：經濟衰退仍難避免

美國國會議員羅姆尼16日提議向全民發放1000美元來度過疫情難關，但專家稱即便這樣做，美國經濟仍無法避免陷入衰退。

曾任聯準會前主席葉倫與伯南克特別顧問的雷文17日向CNBC表示，發錢雖能幫助個人支付帳單，但消費支出占全美經濟活動約三分之二，仍將遭受打擊。

他說：「美國經濟的問題在於，很多城市正在關閉，人們待在家不去餐廳、購物跟買車。我不知道我們將如何避開經濟衰退。」他認為，目前最重要的是把錢放在人們口袋，並確保不會有大量裁員情況發生，這樣基本面才能「盡可能地強大」。

雷文並指出，聯準會與美國財政部必須向中小企業提供流動性，以免它們全部破產。「我們不希望發生經濟大蕭條與永久性失業。我們必須度過這個難關，我認為有辦法將貨幣與財政政策正確地結合。」