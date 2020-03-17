不畏疫情 特斯拉交付首輛Model Y

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）16日推文說，已開始交付最新款小休旅Model Y，似乎不受新冠肺炎疫情影響。

特斯拉起初計劃在今年秋季開始交付Model Y，但執行長馬斯克將交付日期提前，表示將於本月底前開始交車。這是馬斯克在新冠肺炎疫情擴散至美國前所做的決定，通常特斯拉生產的第一批車，會交付給員工客戶。

在新冠肺炎疫情衝擊下，中國大陸2月汽車銷售比去年銳減79%，而分析師也預期，隨著企業、學校、及社區都進行自我隔離，美國的汽車銷售將受重創。近期才在大陸設新廠的特斯拉說，可能因疫情延後大陸的擴張計畫。目前特斯拉的加州工廠仍持續運作，儘管其他矽谷企業已要求員工在家上班。

在新冠肺炎疫情重擊全球股市之前，特斯拉股價一度屢創新高，因為投資人看好該公司今年的成長，利多包括特斯拉已在中國大陸建廠，且備受期待的Model Y也即將上市。馬斯克似乎對新冠肺炎這場公衛危機不以為意，本月曾推文說「為新冠肺炎而恐慌很蠢」。

晨星研究服務公司（Morningstar Research Service）分析師威斯頓說：「即便大環境這麼糟糕，肯定還是有一些客戶引頸期盼這輛車（Model Y）。」