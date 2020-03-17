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史提格里茲：新冠肺炎疫情是「另一種危機」

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲認為，新冠肺炎疫情是「另一種危機」，不光是總體需求的問題。 美聯社
諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲認為，新冠肺炎疫情是「另一種危機」，不光是總體需求的問題。 美聯社

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）說，聯準會（Fed）的激進政策行動「顯然不」足以幫助美國躲過新冠肺炎爆發所造成的經濟不景氣，因為這場疫情是「另一種危機」。

史提格里茲17日在財經網站CNBC說：「基於不確定性的性質、基於這麼多人所得銳減的性質，它（Fed）頂多只能幫助穩定金融市場，而且顯然並沒有辦到。」

Fed在15日大幅調降利率至接近零、並且宣布7,500億美元的資產收購計畫，以保護經濟免受疫情衝擊。 儘管如此，周一（16日）股市依舊崩跌，道瓊工業指數的表現為1987年「黑色星期一」市場崩盤以來最糟，也是史上第三差。

史提格里茲說，Fed若未出手，情勢可能更糟，但「顯然沒有穩住股市」，問題在於「這是有別於一般危機的另一種危機。不光是總體需求的問題」。

他並表示：「因為這項疾病，人們正在關閉其業務。在美國，紐約市的餐館已經關閉。」「更多的需求將無法解決這個特殊問題。」

新冠肺炎疫情擴散已破壞了全球經濟及供應鏈，因為各國實施邊界管制、許多地區封城與進行檢疫，以遏阻疫情。

史提格里茲指出，雖然金融機構保證其體質在此次市場暴跌中仍很強健，但即使有足夠的資本，沒有銀行能倖免於經濟嚴重不景氣的衝擊。

他說：「民眾將無法償還貸款、無法獲得新貸款，企業不會獲得新貸款， 銀行的商業模式對景氣循環非常敏感。」

史提格里茲支持鎖定目標式的援助，以幫助民眾和產業度過這場公衛危機。這位哥倫比亞經濟學教授兼羅斯福研究所首席經濟學家說，支持應聚焦於「面臨巨大壓力」者、增強醫療保健體系的能量，並鼓勵人們不要互動、接受檢疫，以及在罹病時不要上班。

他說：「我們需要提供大量資金（也可稱為直升機撒錢）給承受龐大壓力者。他並援引香港的例子說，香港已宣布發給所有18歲以上的永久居民每人港幣1萬元（約1,287美元）的現金。」

疫情 新冠肺炎

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