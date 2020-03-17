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防災囤貨！亞馬遜訂單大爆 招聘10萬人 時薪漲2元
網售巨擎亞馬遜(Amazon)16日宣布，由於新冠病毒蔓延迫使更多人留在家裡，該公司需要在全美雇用10萬員工，以應付大量訂單。此外，還把倉庫、送貨中心和全食超市(Whole Foods)等工作地點的雇員的時薪暫時調高2元。英國和其他歐洲國家的員工也獲得同樣的加薪。
美聯社報導，監督亞馬遜倉庫和送貨網絡的克拉克(Dave Clark)說：「我們看見需求顯著增加，在每年這個時候，我們的勞動力需求從未試過這麼大。」
亞馬遜說，本周末的訂單大增，使公司的運作面臨壓力。它警告購物客，貨物送抵的時間可能比平常長兩天，並且許多家居清潔用品已售罄，現正努力增加庫存。
亞馬遜上周調整時薪雇員的休假政策，告訴他們可以在3月休假，但只能夠獲得累積年資所享有的休假。此外，如果他們感染了新冠病毒或需要自行隔離，就最多可以得到兩周的薪水。
這家西雅圖公司表示，新職位空缺有全職和兼職，其中包括送貨司機和倉庫工人，他們把貨物打包和運送給顧客。
在美國，亞馬遜是僅次於沃爾瑪的第二大雇主，在全球雇用近80萬員工。
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