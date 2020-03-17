經濟解析／為何市場漲跌如此劇烈？不能單怪瘟疫拖累

美股暴漲暴跌、短短一周內三度觸發「熔斷機制」，16日道瓊指數狂瀉3,000點，遭逢1987年股災以來最嚴重跌幅，也帶動美國股市的波動性飆升至史上最高。單日漲跌波動可達9%，恐慌指數VIX更飆上82.69創歷史新高，驚悚程度堪比2008年金融危機時期。

即使在美國聯準會（Fed）抬出大砲，一口氣降息4碼後，利率降至接近零之後，市場依然不領情。為何波動程度如此劇烈？除了新冠疫情雙重夾殺供應面、需求面，導致消費急凍，企業獲利萎縮程度難以估量外，市場本身的運作機制也導致漲跌幅加倍擴大。

●在市場崩盤時期，ETF成為加劇跌勢的力量

指數股票型基金（ETF）已成為許多投資人因應新冠疫情引發市場動盪的新工具。根據芝加哥選擇權交易所（CBOE）Global Markets的數據，在3月的第一周，ETF產品為美國交易所貢獻三分之一的股票交易量，較前一個月大增24%。

在上周一（9日），ETF產品占總交易量的近40%，這相當於投資人交易大約3,000億美元的ETF產品，是他們在今年頭幾周平均每日交易量的數倍。

另一大疑慮則是投資人日益利用槓桿型ETF來放大報酬率，例如三倍槓桿ETF，以及美股反向型ETF。這也加劇市場波動性。

ETF造市商GTS的主管布朗（Reginald Browne）表示：「近幾周，市場流動性稀薄，尤其是期貨。因此突然間，ETF成為避險與和進行定向押注的首選工具。」

電影《大賣空》的主角、知名價值型投資人暨前對沖基金管理者麥可．貝瑞（Michael Burry）去年夏天就曾示警，指數股票型基金（ETF）與指數型基金等被動式投資浮現泡沫。他當時表示，ETF這類的被動式投資讓股票和債券價格膨脹，當大規模資金流向被動工具的趨勢被扭轉後，狀況會很慘。

●由電腦程式帶動的演算法加劇市況動盪

美股自2月中旬市場攀頂以來，道瓊指數曾有六個交易日下跌1,000多點，還有四個交易日反彈至少1,000點。這種波動性超越人類操盤的理性，華爾街日報指出，由電腦程式帶動的演算法是加劇市場波動的一股力量。這類技術性原因和投資人對於公司展望、獲利與經濟前景沒有關係。

許多投資人、投資機構仰賴預設的演算法進行電腦化交易。這些交易由一系列輸入的指令進行操作，其中最重要之一的參數指令就是市場本身的波動性。

在金融危機之後，由電腦程式主導的投資人已稱霸市場，這些電腦程式會對一系列技術性因素進行反應。在早期，市場仍是由基本面投資人主導時，他們會查看資產負債表，研究產品價格並試圖計算一家公司的未來獲利，當時，對市場波動性數據的掌握仍不是那麼清楚。然而現在，對許多交易人士而言，一檔股票只是攸關漲跌，無論它是生產鞋子、飛機或式冷凍披薩。

如今，一檔股票的波動程度，已成為這類投資人判斷要買進或賣出的重要因素。因此一旦股市出現較大幅度的漲跌幅，達到演算法機制設定的門檻，電腦程式就容易啟動買進或賣出指令，進而加劇交易波動。

●新冠疫情對經濟和企業獲利衝擊程度深不可測

疫情對企業獲利的衝擊，已從供應面擴大至需求面。最先爆發武漢肺炎的中國大陸工廠停工、引爆供應鏈斷鏈危機，使許多企業產品面臨供給問題。

接著自2月下旬以來，隨著消費急凍，愈來愈多美國企業發布獲利預警，表示新冠肺炎疫情將衝擊獲利，而且難以預測衝擊程度。已提出預警的企業包括聯合航空控股、萬事達卡、可口可樂、蘋果以及微軟等。此外，許多零售商採取防疫措施，紛紛宣布暫時關閉門市，近期的例子包括運動品牌Nike與Under Armour宣布關閉全美境內與其他地區所有門市，長達兩周。蘋果也宣布大中華地區以外的蘋果門市關閉至本月27日。

由於距離首季財報出爐還有一段時間，投資人現在完全無法釐清關閉零售通路對企業營收、獲利的衝擊。少了營收現金流，許多中小企業甚至可能陷入難以營運的窘境。這也讓投資人對企業股價、本益比的評估處於「瞎子摸象」狀態，進一步拖累股市信心。

●Fed降息行動又快又猛 令市場驚嚇不已

聯準會（Fed）地火力全開，一口氣降息4碼，Barron's專欄作家 Randall Forsyth對此指出，這反映Fed已看出景氣出現斷崖式的崩潰。此外，明明距離Fed的例行決策會議僅剩三天之遙，Fed卻突然開會並宣布降息，也讓外界不禁揣測，是否經濟情況極度嚴重？是否金融市場流動性出現問題？為何Fed要如此大動作？這種恐慌心態也加劇股市賣壓。