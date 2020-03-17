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經濟解析／美股期指一度漲停 投資人也想「超前部署」

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
不僅防疫講求「超前部署」，投資人心態也是如此。美聯社
不僅防疫講求「超前部署」，投資人心態也是如此。美聯社

美股期指今天展開絕地大反攻，一度奔向漲停關卡。是疫情利空出盡？還是投資人展開布局？而市場最想知道的問題是，是逢低買進的時候了嗎？

●投資人「超前部署」

Washington Crossing投資組合經理人卡倫說：「當局已採取許多措施為系統提供流動性。如果我們開始覺得正接近轉折點，市場觀感就會轉正。市場是非常前瞻的，而且市場多少開始覺得情況有了轉圜，那正是我們所尋求的。」

●危機是一時的

Leuthold集團投資策略長 Jim Paulsen說：「本周開始，經濟數據會開始反映疫情相關的負面影響。無疑地，消息面只會更差，但至少投資人終於開始回歸基本面。對數據表現不佳的恐慌，經常比實際情況更嚴重。」

「大家公認的根本前提是，這場一時的風險展開下來，看來仍是可預料到的結果。如果這局面一如大家所料真是一時情況的話，市場仍然會傾向把眼光放在經濟衝擊過後的前景，經濟終會回春。如此一來，股價和公債殖利率不僅會上揚來反映即將到來復甦，也會因恐慌消退而上揚。」

●再等等

Saxo資本管理公司策略師 Eleanor Creagh說：「健康危機是否會發展為更嚴重且持續的全球倒債危機，目前尚言之過早。信心十分脆弱，對未知和未來經濟加大封閉的恐懼，足以讓風險資產持續受壓。逢低買進的時機會來，但我們傾向再等等。為最好情況有規畫，為最壞情況做準備。 」

●本益比還有下探空間

摩根大通 Mislav Matejka在內證券策略師說：「股市要能持續上揚，我們認為一來需來特別的政策回應，二來要 坦然面對疫情終將緩和。看來還要過一陣子，情況逆轉前可能還會更差。」

就股票而言，「我們留意到，在前兩次衰退，股市流失逾半價值，而目前只有20%。此外，最近三次衰退的本益比分別為10.1、13.8、10.2倍，而目前本益比仍有15.2倍，最近在3月12日的谷底是14.5倍。還有下探空間。 」

疫情 美股

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