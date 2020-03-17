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利率創9年新低！為何美聯準會降息救世，反讓市場更厭世？

商業周刊 / 陳慶徽／商業周刊
美國聯準會宣布降息四碼，將基準利率降為接近零。圖為聯準會主席鮑爾。（路透）
美國聯準會宣布降息四碼，將基準利率降為接近零。圖為聯準會主席鮑爾。（路透）

摘要

1.美國聯準會今（16）日再度閃電降息，宣布一次降四碼，讓利率來到「零利率」水位。

2.看似利多的降息政策，卻兩度引來美股下跌回應，原因是市場看到了背後更大的經濟隱憂。

3.FED大動作降息，其實瞄準的是恢復金融市場穩定。

4.在供需同時衰退、經濟遭受疫情、低油價雙重打擊的背景下，貨幣政策效益相當有限，未來需仰賴政府財政政策上場支援，才能讓產業度過這段危機。

為救經濟，繼上週閃電降息2碼後，美國聯準會（簡稱FED）今（16）再度宣布緊急降息四碼，利率降至0%-0.25%的「零利率」水準，同時，宣布將啟動7000億美元的量化寬鬆（Quantitative easing，簡稱QE）政策，此舉超出市場預期，上次利息如此低已是2011年歐債危機時期。

「這就像聯準會搬出了核子火箭炮！」線上交易平台Avatrade首席市場分析師納德姆·阿斯蘭（Nadeem Aslam）指出，FED此舉象徵在非常時期，也拿出非常手段回應市場。

本週並將迎來「超級央行周」，除了今日才宣布跟進降息政策的南韓，包括台灣、瑞士、巴西、印尼也將召開會議，屆時全球是否會有一波降息潮，也是外界關注焦點。

不過，如同5日降息兩碼後，美股卻以下跌收場，這次FED下出零利率猛藥，美股期貨指數同樣跌停鎖死。

理論上，聯準會宣布降息，意味著市場借貸利率將下降，提高企業與個人貸款意願，使更多錢湧入市場，是促進經濟發展的特效藥。

為何如今央行的救市手段，反而讓大家更厭世？

專家：現在就像2003年SARS＋2015年油價戰爭

首先，是連兩次緊急降息，反而嚇壞了資本市場。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，不管是5日緊急降息兩碼，或是未等到19號（聯準會原訂開會時間）就再提早降息四碼，皆反映出疫情衝擊已超越FED預期，且「美國（經濟）衰退風險正急遽升高。」

另一個加深外界恐懼的是，FED雙雙祭出零利率與QE政策後，會不會已經「無招可出」？

目前「兩大絕招」盡出，意味著接下來貨幣政策的操作空間有限，若未來情勢更加惡化，現在就「打完手上子彈」的聯準會，可能已無救市彈藥，或甚至需動用形同對現金課稅的「負利率」選項。雙重恐懼下，市場因此潑了一桶冷水。

而更糟的是，如今市場也不相信降息會發揮作用。

「這就像2003年的SARS加上2015年的油價戰爭。」富邦金控首席經濟學家羅瑋點出，在疫情與低油價雙重打擊下，寬鬆貨幣政策其實對實體市場幫助有限，「因為利率再低，消費者也不敢買東西。」

此時央行降息，與其說是協助實體經濟，其實更是宣誓意義，幫市場恢復信心。

但，既然降息效果有限，為何FED還是執意降到零利率？

近期，股市大跌，理應是資金避風港的債市與黃金，價格卻同樣不漲反降，股、債、金齊跌，顯示出市場信心已跳崖。

一位不具名的總體經濟分析師指出，當債券市場失靈，整個市場都只剩因恐慌想脫手資產的賣家，少了願意承接的買家，代表市場出現流動性問題，最糟狀況，將演變成規模遍及全球、衝擊金融市場穩定性的系統性風險。

這次降息，最大用意其實就是維持市場穩定，「只要大規模失業不要發生，挺過去，經濟還是會復原。」該分析師表示。

全球將迎來「貨幣放水＋財政大增」時代

當零利率時代來臨、貨幣政策走到盡頭，要挽救市場，就得靠政府減稅、補助等財政政策上場解圍，讓企業度過這波寒冬，等待復甦機會，這意味著，未來全球將進入貨幣量化寬鬆與財政支出大增的時代。

未來可預期，大量低借貸成本的熱錢將在市場上流竄，但，這些熱錢及政府拋出的鉅額補貼，能否讓市場回歸正軌，最終仍須看疫情何時趨緩，供需得以回歸正常。

「2020真的不能太過樂觀。」羅瑋表示，即使假設疫情在年中緩和、金融市場回穩，目前已出現的負面現象，如：春節消費旅遊潮消失、服務業解僱、公司倒閉潮等，對今年的經濟成長傷害都已造成。

林啟超認為，短期內的經濟表現分水嶺在於，美國疫情會走向「初期爆發，後期緩和」的新加坡模式，抑或「全面爆發」的義大利模式？若是後者，市場恐迎來下一波大衝擊。

零利率時代，中產階級錢該擺去哪？

「如果投資者手上還有現金部位，再觀望一下，可能還有好的投資機會，」元大投信董事長劉宗聖表示，因疫情不確定性高，投資者現階段不要輕舉妄動。

至於中長期，退休族不能再死抱現金或保單，投資股票、債券和ETF（指數型基金）等投資工具，至關重要，但要培養「再平衡」能力：嚴格執行停利（如獲利15％以上賣出），並伺機於低點再買進。

此外，羅瑋提醒，市場原本預估2020會出現的5G商機雖因疫情延遲，未來仍會出現，這類商機也是疫情過後投資人可關注的焦點。

自金融海嘯復甦後，無論中美貿易戰或英國脫歐，都未曾真正撼動市場，如今，卻很可能會是一隻冠狀病毒，加上恐慌，淹死了大家。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

實體經濟 疫情 聯準會 油價

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