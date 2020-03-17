看好抗疫期網購生意火爆 亞馬遜要在美國加雇10萬人

隨著美國人為抗疫調整生活習慣，上千萬人以前所未有的速度轉向網購，亞馬遜公司計畫在美國再加雇10萬人。

華爾街日報報導，亞馬遜計畫部署新員工以擴充其龐大的電子商務王國，並調漲美加地區物流中心、商店、運輸和送貨部門所有員工的時薪，加薪幅度是每小時2美元，直至4月底止。在英國，會加薪每小時2英鎊，在多個歐盟國家則是每小時2歐元。

亞馬遜全美各地物流中心目前提供的起薪為每小時15美元。截至去年12月31日，該公司共雇用近80萬全職和兼職員工。

這家科技巨擘決定擴大招兵買馬並調漲員工待遇，顯示大型網商面臨的雙重挑戰，他們必須同時滿足消費者對食物和關鍵日用品激增的需求，又照顧到處於疫情最前線的員工。

隨著學習與工作全都搬移到家中，酒吧和餐廳不接受內用，愈來愈多消費者上網採購所有需求，包括生鮮蔬果和衛生紙在內。亞馬遜的舉動凸顯出疫情迫使企業和市場快速進行調整。

根據eMarketer，亞馬遜在美國約占所有網路訂單的39%。對於暴增的訂單，這家資本充足的大公司將擔負滿足市場需求的較大責任。

亞馬遜增加的10萬個工作機會，工作地點遍及全美，時機正值零售業萎縮、零售商重新考量疫情前間經營實體店。蘋果、耐吉和露露檸檬都宣布暫時關閉門市。餐飲住宿和娛樂行業也面臨業務緊縮，因為紐約、華府等城市都限制公共場所集會。

哥倫比亞大學商學院零售研究主任、曾擔任加拿大西爾斯百貨執行長柯恩說：「亞馬遜夠大、夠力，也夠果斷，想在商家關門歇業留下來的空白裡搶市。這是個已成長多年且在自身需求出現前就肯投資的巨型配銷引擎。」

日前鼓勵員儘可能在家工作的亞馬遜，上周三擴大病假規定適用對象至倉庫兼職員工，並成立初始規模為2500萬美元的紓困基金，提供給受疫情影響的送貨夥伴和其他人。該公司稍早也放寬不支薪請假的規定，允許員工3月底前不必受罰就可無限制請無薪假。