快訊

何時全面禁止外國人入境台灣？陳時中：幾乎了

召喚緊急狀態？日本謀算「防疫修法」的政治逆襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看好抗疫期網購生意火爆 亞馬遜要在美國加雇10萬人

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
亞馬遜宣布要在美國加雇10萬人。美聯社
亞馬遜宣布要在美國加雇10萬人。美聯社

隨著美國人為抗疫調整生活習慣，上千萬人以前所未有的速度轉向網購亞馬遜公司計畫在美國再加雇10萬人。

華爾街日報報導，亞馬遜計畫部署新員工以擴充其龐大的電子商務王國，並調漲美加地區物流中心、商店、運輸和送貨部門所有員工的時薪，加薪幅度是每小時2美元，直至4月底止。在英國，會加薪每小時2英鎊，在多個歐盟國家則是每小時2歐元。

亞馬遜全美各地物流中心目前提供的起薪為每小時15美元。截至去年12月31日，該公司共雇用近80萬全職和兼職員工。

這家科技巨擘決定擴大招兵買馬並調漲員工待遇，顯示大型網商面臨的雙重挑戰，他們必須同時滿足消費者對食物和關鍵日用品激增的需求，又照顧到處於疫情最前線的員工。

隨著學習與工作全都搬移到家中，酒吧和餐廳不接受內用，愈來愈多消費者上網採購所有需求，包括生鮮蔬果和衛生紙在內。亞馬遜的舉動凸顯出疫情迫使企業和市場快速進行調整。

根據eMarketer，亞馬遜在美國約占所有網路訂單的39%。對於暴增的訂單，這家資本充足的大公司將擔負滿足市場需求的較大責任。

亞馬遜增加的10萬個工作機會，工作地點遍及全美，時機正值零售業萎縮、零售商重新考量疫情前間經營實體店。蘋果、耐吉和露露檸檬都宣布暫時關閉門市。餐飲住宿和娛樂行業也面臨業務緊縮，因為紐約、華府等城市都限制公共場所集會。

哥倫比亞大學商學院零售研究主任、曾擔任加拿大西爾斯百貨執行長柯恩說：「亞馬遜夠大、夠力，也夠果斷，想在商家關門歇業留下來的空白裡搶市。這是個已成長多年且在自身需求出現前就肯投資的巨型配銷引擎。」

日前鼓勵員儘可能在家工作的亞馬遜，上周三擴大病假規定適用對象至倉庫兼職員工，並成立初始規模為2500萬美元的紓困基金，提供給受疫情影響的送貨夥伴和其他人。該公司稍早也放寬不支薪請假的規定，允許員工3月底前不必受罰就可無限制請無薪假。

疫情 亞馬遜 網購

延伸閱讀

微軟蘋果也重摔 四大科技巨擘市值蒸發逾1兆美元

除了在家工作…Google、微軟、蘋果開始砸重金投入抗疫

川普新抗疫指南：避免10人以上聚會

義聯抗疫 不裁員不減薪

相關新聞

利率創9年新低！為何美聯準會降息救世，反讓市場更厭世？

為救經濟，繼上週閃電降息2碼後，美國聯準會（簡稱FED）今（16）再度宣布緊急降息四碼，利率降至0%-0.25%的「零利率」水準，同時，宣布將啟動7000億美元的量化寬鬆（Quantitative easing，簡稱QE）政策，此舉超出市場預期，上次利息如此低已是2011年歐債危機時期。

看好抗疫期網購生意火爆 亞馬遜要在美國加雇10萬人

隨著美國人為抗疫調整生活習慣，上千萬人以前所未有的速度轉向網購，亞馬遜公司計畫在美國再加雇10萬人。

需求急凍 全球航空大砍航班美業者尋求政府紓困

新冠肺炎疫情愈演愈烈，航空旅行需求陷入緊縮，全球主要航空公司今天宣布進一步大砍航班，而受到疫情嚴重衝擊的美國航空業則正在...

恐慌指數VIX飆上82.69創歷史新高 震盪勝過金融海嘯

美股遭逢1987年以來最嚴重暴跌之後，美國股市的波動性飆升至史上最高。

台積電ADR崩跌14％前所未見 今天開盤陷270元保衛戰

台積電周一ADR收盤大跌14%，是史上首見最大跌幅，隨美股和費城半導體指數崩跌。

川普改口 警告疫情恐持續到8月 美國經濟有衰退之虞

美國總統川普周一對新冠肺炎疫情的態度大轉變，一反原本一再表示沒那麼嚴重的論調。他警告疫情可能持續到8月甚至更久，並導致美...

無視Fed降息至零利率 道瓊暴跌近3000點

即使美國聯準會(Fed)採取大規模貨幣刺激政策以遏制新型冠狀病毒爆發導致經濟成長放緩，美國股市仍大幅下跌。

美龍頭銀行 暫停買庫藏股

為增加現金以因應新冠肺炎疫情，美國大型銀行宣布，在第2季結束之前，都將暫停買回庫藏股，並承諾利用手上資金，幫助被疫情拖累而陷入困境的顧客和企業。

美國運動大廠 關閉多國門市

Under Armour、Lululemon及Nike等運動大廠分別宣布，美國和其他海外門市自16日起暫停營業兩星期，但消費者仍可透過網路下單購買。

Fed降息4碼救市 美股再度熔斷

美國聯準會（Fed）十五日突然宣布降息四碼（一個百分點），將基準利率降為接近零，並實施六年來首次量化寬鬆（QE）政策，至少增加債券持有規模七千億美元。不過，聯準會大動作無法化解市場對疫情的疑慮，宣布降息後美股期指卻重挫引發熔斷機制，一度停止交易。

伊爾艾朗專欄／聯準會救市 五大阻礙

在日後回顧時，全球六大央行的最新行動，將是史上規模最大、面向廣泛而且協調一致的貨幣政策干預措施之一。

高盛看美股 會再滑落10％

高盛集團認為，美股尚未觸底，未來三個月還可能下跌10%，若疫情嚴重，美股甚至會再跌26%。

熱門新聞

航空業挺不住！智庫：疫情將使多數航空公司5月前破產

美股開盤崩跌2,700點、標普500指數跌勢觸發熔斷機制

聯準會降息救市美股不領情 道瓊開盤崩跌2250點

無視Fed降息至零利率 道瓊暴跌近3000點

川普首稱「中國病毒」 華裔醫師：打開暴力和仇恨之門

澳股崩9.7%創史上最大跌幅 道指跌停1,100點打不開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。