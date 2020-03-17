微軟蘋果也重摔 四大科技巨擘市值蒸發逾1兆美元

美股加劇動盪，所謂的大型股（MAGA），也就是微軟、蘋果、亞馬遜與Google母公司字母，情況也不太妙。

在市場普遍拋售潮中，這四家科技巨擘目前市值比起2月時創下的收盤高點，已蒸發1.3兆美元。

微軟受到的衝擊最深，損失約4,052億美元市值，蘋果損失約3,718億美元，字母公司損失3,111億美元，亞馬遜損失2,394億美元。

現在只剩蘋果和微軟公司保住逾1兆美元的市值水準。

新冠疫情的爆發導致美股道瓊與標普500指數都遁入熊市，沒有類股得以倖免，包括先前頻頻帶領股市創新高的科技類股。

過去一個月來，亞馬遜的跌幅相對較輕，跌幅為20.8%。相較下，蘋果跌25.4%、微軟跌26.9%、字母表現落後，重挫29.3%。這四檔股票價格都已跌入空頭市場領域。

微軟股價是在2月10日創收盤新高，蘋果在2月12日創新高，亞馬遜與字母則在2月19日創新高。

蘋果公司上周六（14日）表示，為減少新冠疫情擴散，蘋果將關閉中、港、台以外的所有門市，直到3月27日。蘋果曾在2月17日警告說，由於全球iPhone供應量減少，以及中國需求走軟，該公司本季可能無法達到營收預估。蘋果股價16日崩跌12.8%。

雖然這四大科技公司跌幅甚重，但在過去一周與過去一個月的表現仍優於標普500指數大盤表現。