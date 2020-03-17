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阻擋台股開盤崩跌的一線希望：美股期指上漲了

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
疫情讓全球陷於空前封閉整個經濟的局面。市場不知道如何反映。美聯社
疫情讓全球陷於空前封閉整個經濟的局面。市場不知道如何反映。美聯社

繼美國股市創下1987年以來最慘烈崩跌後，美股期指亞洲早盤上漲，澳洲股市也反彈。日、韓股開盤則大跌。

台積電周一ADR收盤大跌14%，是史上首見最大跌幅，隨美股和費城半導體指數崩跌，且出現比台北交易股價還低1.9%的罕見折價。台股開盤勢必面臨龐大賣壓，昨天大跌收在276.50元的台積電，今天將面臨270元關卡保衛戰。

東京時間8點過後，標普500指數期指漲1.1%，昨天崩跌12%。澳洲標準普爾／澳洲200指數漲1.5%，道瓊工業指數期指上漲230點。

日本東證股價指數（Topix）開盤大跌2.6%，南韓Kospi指數大跌4.3%，韓元兌美元重貶2%，創2010年來最低價位。

日圓兌美元貶值0.3%至106.18。西德州中級原油（WTI）漲1.6%至每桶29.14美元，金價變動不大報1513.73美元。

美國總統川普周一對新冠肺炎疫情的態度大轉變，一反原本一再表示沒那麼嚴重的論調。他坦言，疫情可能持續到8月甚至更久，並導致美國陷入經濟衰退。

此外，舊金山灣區要求所有市民非必要不要出門。加拿大對除美國以外所有人關閉海關。

Federated Investors基金經理人 Steve Chiavarone說：「這次不一樣，更可怕的是從未處於封閉整個經濟的局面。市場也不知道如何反映，只會繼續下跌。」

澳洲 疫情 台積電

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