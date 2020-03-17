阻擋台股開盤崩跌的一線希望：美股期指上漲了

美國聯準會（Fed）祭出超級大規模貨幣寬鬆措施，但全球股市不僅沒漲、反而全面崩跌。投資人認為，Fed又急又大的動作，正好凸顯新冠肺炎疫情衝擊美國經濟的嚴峻程度，揣測是Fed看到了投資人所沒看見的風險，且光靠貨幣政策，無法解決疫情造成的公衛危機。

2020-03-17 00:25