需求崩潰信心崩跌！原油、黃金在內貴金屬無所不跌

投資人風險偏好減弱，工業生產中大量使用的貴金屬加入整個金融市場的大跌行情。銅價暴跌。西德州中級原油（WTI）跌至四年低點，而紐約汽油期貨價格暴跌23%，至2005年以來的最低水平。身為全球景氣的晴雨表，銅價跌至三年多最低。以下是整理自彭博的商品行情：

●需求崩潰導致原油價格跌至4年低點

紐約汽油期貨價格暴跌23%，至2005年以來的最低水平。航空燃油和柴油價格下跌，因冠狀病毒的爆發限制了全球的旅行活動，並導致世界經濟全面停擺。

「燃油正在崩盤，」Price Futures Group Inc.的高級市場分析師Phil Flynn說，「我們擔心的需求破壞已經在發生。」

隨著航空公司減少航班以及越來越多的歐洲國家處於封鎖狀態，石油市場正朝著前所未有的過剩方向發展。與此同時，沙烏地阿拉伯和俄羅斯都計畫提高產量，進行價格戰以爭取市場占有率。

「這是雙重打擊，」芝加哥Prosper Trading Academy執行長Scott Bauer說。「我們還沒有看到最糟糕的情況。石油市場還有進一步的下行空間，但沒有人知道會跌多深。」

紐約商業交易所4月WTI下跌9.6%，結算價每桶28.70美元。倫敦ICE歐洲期貨交易所5月布蘭特原油跌3.80美元，跌幅11%，至每桶30.05美元。

●白金、鈀金和白銀也崩跌；銅價跌至2016年以來最低

紐約商業交易所4月白金期貨價格下跌12%，至657.70美元，是1986年有記錄以來主力合約的最大跌幅。鈀金延續跌勢，6個交易日跌幅達到36%。周一，鈀金一度下跌18%，至每英兩1,495美元。在期貨市場，6月交割的鈀金期貨下跌10%之後，收高0.3%。白銀一度下跌20%，至每英兩11.8053美元，為2009年1月以來最低現貨價。

連金價也下跌，現貨金價收跌1%至1,514美元，已從一周前創下的高峰回落11%，可見在新冠肺炎蔓延之際，投資人已無所不賣。

Heraeus Metals Germany交易員 Alxander Zumpfe發布報告說：「聯準會（Fed）降息也改變不了，效果適得其反。」

5月交割的銅期貨一度下跌5.2%，至每磅2.335美元。結算價報2.3925美元，為2016年初以來主力合約最低收盤價。