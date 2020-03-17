日圓勁升 Fed大降息未能平息避險恐慌

日圓周一勁升，雖然各國央行紛紛採取行動，但新冠肺炎疫情和美元融資疑慮仍打壓風險偏好。

紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.7%至98.069。美元兌日圓跌1.3%至106.26，盤中下跌多達2.3%。 紐約交易員說，商業帳戶繼續拋售美元兌日圓。

義大利倫巴第地區新增病例為一周來最低，但其他地方病例增加；法國總統馬克龍表示將加強社交限制。

財政部長米努勤接受訪問時表示，聯準會（Fed）先一步對問題採取行動，刺激措施旨在讓小企業不減員。IMF準備動用1兆美元貸款額度抗擊新冠疫情。

BDSwiss Group主管 Marshall Gittler說：「現在需要的是對直接受到疫情打擊的行業提供更多直接的支持，這只能透過財政政策來實現。各國政府都還沒有表現出央行那樣的迅速反應。 」

歐元兌美元漲0.4%，至1.1154；盤中一度上漲1.2%。歐元受到交叉貨幣對相關買盤的提振。歐元/挪威克朗一度上漲4.8%至11.6038，創歷史新高。

英鎊兌美元扭轉漲勢，跌0.3%至1.2246。美元兌加元升1.3%至1.3975，因西德州中級原油（WTI）價格下跌約8.3%至每桶29.08美元/桶。加國對所有外國人關閉國境，對美國除外。