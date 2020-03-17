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無視Fed降息至零利率 道瓊暴跌近3000點

恐慌指數VIX飆上82.69創歷史新高 震盪勝過金融海嘯

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
VIX收在史上最高。圖／擷自彭博
VIX收在史上最高。圖／擷自彭博

美股遭逢1987年以來最嚴重暴跌之後，美國股市的波動性飆升至史上最高。

Cboe波動率指數（VIX）周一收於82.69，標普500指數暴跌12%。VIX指數之前的收盤高點是在2008年11月20日創出的80.86，當年美國國會議員延後就拯救汽車業的計畫進行表決。VIX指數周一盤中一度升至83.56，尚未超過在2008年10月24日創下的盤中歷史高點89.53。

「在2008年，你大致清楚是銀行系統崩潰了，但不確切知道具體如何，現在一切都崩潰了，並帶來擴散效應，」Interactive Brokers的首席策略師Steve Sosnick表示。「我認為後者更糟，讓一切都走樣了。」V

VIX指數基於價外期權價格來衡量標普500指數的30天隱含波動率。目前的水準意味著基準股指每日波動率超過5%，低於過去10個交易日的波動幅度。

標普 美股 VIX

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