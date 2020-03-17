無視Fed降息至零利率 道瓊暴跌近3000點

即使美國聯準會(Fed)採取大規模貨幣刺激政策以遏制新型冠狀病毒爆發導致經濟成長放緩，美國股市仍大幅下跌。

道瓊工業指數下跌2997.1點或12.93%收2萬188.52點，為2017年來最低點，尾盤一度跌逾3000點，創史上第三大跌幅。史坦普500指數下跌324.89或11.98%收2386.13點，觸及2018年12月來的低點。那斯達克綜合指數下跌970.28點或12.32%收6904.59點，為史上最大單日跌幅。

在川普總統表示疫情可能持續到8月之後，主要平均指數跌至盤中最低點。他還告訴記者，美國「可能」正陷入衰退。

Instinet執行董事卡普樂利(Frank Cappelleri)在報告中表示：「市場走勢與Fed周日歷史性的動作和新冠疫情占據全球頭條新聞是一致的。」「負面新聞持續，股價隨著情勢發展走出上個世紀僅見的幾次跌幅，幾乎無法對未來進行預期。」

他說：「事實無法辯解，我們正在面對的不僅僅是經濟問題。」

16日的跌勢讓道指較歷史高點下跌31.7%，而史指和那指則比上月的紀錄高點低了29%以上。且道指一度下跌達30%。

開盤後不久，交易暫停15分鐘，因為史指下跌8.14%，觸及熔斷門檻， 這是上周以來第三次觸及。開盤前，期指合約就已達到「跌停」水平，這意味著它們不能在該門檻以下交易。這些限制以及正常交易時間的熔斷機制是由交易所規定，以維持市場有序運作。

儘管Fed的行動可能有助於緩解市場情緒，但許多投資人表示，除非美國冠狀病毒病例達到頂峰然後回落，否則他們無法安全地承擔風險並再次買進股票。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說：「Fed肯定自毀其貨幣彈藥。」「這次最好有效，因為我不知道它們還剩下什麼，即使從天空灑錢也無法治愈這種病毒。只有時間和醫學才能做到。」

Fed的舉動白宮正為消費者準備減稅和救助航空業的步伐一致，讓部分投資人對市場更加樂觀。

Eminence Capital CEO桑德勒(Ricky Sandler)指出，「如果政府出面承諾，將為在第2季虧損但不解雇任何員工的企業提供產業衝擊保障，整個市場將在一秒鐘之內翻轉。」

Fed於15日將基本利率降至零，是2015年來的最低水平，並啟動大規模的7000億元量化寬鬆計畫。川普表示，他對該決定「非常滿意」，並補充說：「我認為市場中的人們應該非常興奮。」

Prudential Financial首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「若與重要的財政計畫相結合，將有助於緩解該病毒對經濟活動影響所帶來的經濟下滑。」「它應該具正面效應，但市場將仍受病毒以及遏制政策是否起作用的影響。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據，美國確診病例已激增至3774人，死亡69人。疾病預防控制中心(CDC)敦促取消或延後50人以上的活動。紐約州、新澤西州和康州州長禁止餐廳用餐，並且僅限於50人以下的活動。

美國航空業者正尋求500億元的政府援助，以遏制該病毒對該產業的打擊。

KKM Financial總經理德明(Dan Deming)表示：「相對造成市場停擺，市場動盪的主要問題是經濟活動的突然關閉。」「對美國的衝擊如此大，更別說對整個國際社會是前所未見。」

蘋果股價暴跌12.86%。銀行股受重擊，美國商銀和摩根大通均下跌約15%，摩根史坦利下跌15.62%，而花旗集團下跌19.6%。這些大型銀行15日宣布將暫停股票回購計畫，以保留必要的資金。

在川普表示政府將「支持航空公司」之後，航空公司由低點反彈。達美股價下跌超過10%後，收盤僅下跌6.64%。美國航空在盤中暴跌後，股價上漲11.25%。

由於擔心新冠病毒會減緩經濟成長並削弱企業獲利，投資人一直在拋售股票。摩根大通經濟學者認為第1季將出現負成長，而高盛將其第1季成長預期從0.7%降至0%。

MRB Partners策略師在報告中說：「新冠病毒在全球的迅速傳播大大加劇了投資人的不確定性，動搖全球金融市場。」情況「在轉好之前會變得更糟」。「展望未來，確診案例的數量可能在短期內惡化。」