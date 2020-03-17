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Fed降息4碼救市 美股再度熔斷

聯合報 / 編譯劉忠勇黃淑玲季晶晶／綜合報導
美國聯準會十五日宣布降息四碼，將基準利率降為接近零。圖為聯準會主席鮑爾。 （路透）
美國聯準會十五日宣布降息四碼，將基準利率降為接近零。圖為聯準會主席鮑爾。 （路透）

美國聯準會（Fed）十五日突然宣布降息四碼（一個百分點），將基準利率降為接近零，並實施六年來首次量化寬鬆（QE）政策，至少增加債券持有規模七千億美元。不過，聯準會大動作無法化解市場對疫情的疑慮，宣布降息後美股期指卻重挫引發熔斷機制，一度停止交易。

美股十六日一開盤就崩跌，道瓊工業指數重挫逾兩千七百點，跌幅近百分之十二；標普五百指數跌幅超過百分之八觸動熔斷機制，一度停止交易十五分鐘。

台股昨在外資殺盤下，失守萬點大關，收盤大跌四一一點，長達十三個月的萬點行情告終。我央行周四將開理監事會，市場預期降息已成定局。

美國大幅降息救市引發各國跟進，紐西蘭央行一早緊急宣布降息三碼，並承諾將首度實施量化寬鬆政策大規模購買政府債券，香港金管局也將基準利率由百分之一點五降至百分之零點八六，南韓緊急降息兩碼，日本央行則加碼寬鬆政策，將指數型基金（ETF）購買額度加倍，增至每年約十二兆日元。

美國總統川普表示樂見聯準會降息：「我聽了十分高興，我要恭喜聯準會。這是個大動作，我很高興他們辦到了」。

這是聯準會三日突然降息二碼後，本月第二次緊急降息。但市場對聯準會這次降息反應欠佳，部分投資人認為，聯準會原定本周三在定期會議後宣布利率決策，如今連三天都不能等，顯示新冠肺炎疫情的衝擊比市場預期更大，且利率降至接近零，後續恐怕沒有降息空間可以救市。

聯準會宣布降息後，美股期指重挫百分之五，觸發芝加哥商品交易所設定的「五趴跌停」熔斷機制，因此一度停止交易。亞股和歐股十六日幾乎全面大跌。台股昨終場以九七一七點收市，財政部長蘇建榮喊話，台灣防疫措施受到國際肯定，也會讓經濟影響減少，呼籲投資人要有信心，國安基金將隨時注意市場動態。

聯準會主席鮑爾在十五日舉行的電話會議上表示，美國不太可能追隨日本和歐洲央行實施負利率政策。他說：「我們認為負利率並不適宜」。鮑爾認為美國經濟前景不確定，未來發展要視疫情而定。

聯準會 疫情 美股

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