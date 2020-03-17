疫情持續延燒 油價墜落2字頭

新冠肺炎疫情持續延燒，加上中國大陸工業生產降幅創30年來最大，美國聯準會（Fed）和各國央行緊急降息也無法提振市場信心，倫敦布蘭特原油期貨價格16日盤中暴跌10%，西德州原油期貨則跌破每桶30美元關卡。

布蘭特原油期貨價格16日盤中重挫11.14%（或3.77美元）至每桶30.08美元；西德州原油期貨則跌至29.07美元，下跌8.38%，或2.66美元。這兩項期貨的價差縮至不到1美元，為2016年最小，將使美國石油在國際市場的競爭力下降。

為對抗肺炎疫情的經濟影響，Fed 15日將基準利率調降至接近零的水準，紐西蘭央行在亞洲股市周一（16日）開盤時無預警宣布擴大寬鬆，將利率降至歷來最低，日本央行隨後跟進擴大寬鬆貨幣政策，中東國家央行也陸續降息。

但這些措施都未能安撫投資人，亞洲股市全面走跌。

德國商業銀行分析師弗利茲表示：「這種油價反應是可以理解的，因為降息和新的購債計畫無助於緩解目前市場疲弱的石油需求。」

弗利茲並表示，更多國家的公眾生活停擺、邊境關閉和班機取消，對石油需求的衝擊就愈大，尤其是造成經濟活動的規模普遍縮減。

荷蘭國際集團（ING）分析師派特森表示：「布蘭特原油的價格相對走弱並不令人太意外，因為新冠肺炎疫情已在歐洲大爆發。」

西德州原油價格獲得相對支撐的因素是，美國總統川普已下令能源部，在現在低油價的時候蓄積戰略儲油。