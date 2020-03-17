Fed降息4碼 全球股市狂洩

美國聯準會（Fed）15日下午（台北時間16日清晨）緊急宣布大規模寬鬆貨幣政策，包括利率一口氣調降4碼到接近零的水準、重啟量化寬鬆（QE），及加強國際合作等多管齊下；然而，國際股市卻出現「驚嚇式賣壓」，美股16日早盤崩跌逾2,000點，再度跌到「熔斷」，為過去一周來第三次，歐股一度重挫10%。

美股三大指數16日開盤便跌逾7%，一周來第三度觸發熔斷機制，在暫停交易15分鐘後恢復交易時，跌勢又再擴大至逾10%，道瓊工業指數崩跌約2,700點；歐股13日盤中跌約10%，紐約黃金現貨跌2.6%至1,488.9美元，為今年來首度跌破1,500美元。

Fed宣布，調降聯邦資金利率4碼（1個百分點），目標區間降到0-0.25%，回到金融海嘯時期的歷史低點，並表示利率將維持在接近於零的水準，「直到相信經濟已平安渡過最近的事件，並重新回到正軌」。若加上本月初的緊急降息2碼，Fed自2015年12月起動升息循環所累積的降息空間，已在本月全數用光。

Fed將擴大購買7,000億美元資產，包括5,000億美元的公債、和至少2,000億美元的抵押擔保證券（MBS），以支持家庭與企業信貸流通。Fed 16日將開始買進400億美元普通公債及抗通膨公債（TIPS），4月13日前將買進約800億美元的機構MBS。

Fed並加強公開市場操作，16日起新設一項84天期的流動性額度，以緩解全球資金市場的壓力，同時調降銀行存準率到零，並且對銀行開放重貼現窗口，融通期限長達90天。

Fed也將與加拿大、英國、日本、歐洲及瑞士央行透過現有的換匯額度，讓各央行以本國貨幣換取美元，利率也降到只比聯邦資金利率高1碼。

Fed聲明指出，「新冠肺炎疫情在許多國家已經對社區造成傷害，並攪亂經濟活動，包括美國。全球金融情勢也已受到重大影響。Fed準備動用全套的工具來因應」。由於經濟情勢端視肺炎疫情發展，因此Fed在6月之前將不會公布每季經濟預測。

經濟學者伊爾艾朗表示，Fed生怕這些疫情消息會衝擊16日股市，因此搶在15日緊急宣布寬鬆措施。彭博資訊經濟學者也表示，Fed搶在18日決策會議之前三天緊急出手，凸顯出事態緊急；規模之大，也顯示Fed認為不只是針對一次經濟震撼出手；高盛集團15日已將今年第1季經濟成長率預估下修到零，第2季為萎縮5%。