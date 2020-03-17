聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fed降息4碼 全球股市狂洩

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會。 新華社
美國聯準會。 新華社

美國聯準會（Fed）15日下午（台北時間16日清晨）緊急宣布大規模寬鬆貨幣政策，包括利率一口氣調降4碼到接近零的水準、重啟量化寬鬆（QE），及加強國際合作等多管齊下；然而，國際股市卻出現「驚嚇式賣壓」，美股16日早盤崩跌逾2,000點，再度跌到「熔斷」，為過去一周來第三次，歐股一度重挫10%。

美股三大指數16日開盤便跌逾7%，一周來第三度觸發熔斷機制，在暫停交易15分鐘後恢復交易時，跌勢又再擴大至逾10%，道瓊工業指數崩跌約2,700點；歐股13日盤中跌約10%，紐約黃金現貨跌2.6%至1,488.9美元，為今年來首度跌破1,500美元。

Fed宣布，調降聯邦資金利率4碼（1個百分點），目標區間降到0-0.25%，回到金融海嘯時期的歷史低點，並表示利率將維持在接近於零的水準，「直到相信經濟已平安渡過最近的事件，並重新回到正軌」。若加上本月初的緊急降息2碼，Fed自2015年12月起動升息循環所累積的降息空間，已在本月全數用光。

Fed將擴大購買7,000億美元資產，包括5,000億美元的公債、和至少2,000億美元的抵押擔保證券（MBS），以支持家庭與企業信貸流通。Fed 16日將開始買進400億美元普通公債及抗通膨公債（TIPS），4月13日前將買進約800億美元的機構MBS。

Fed並加強公開市場操作，16日起新設一項84天期的流動性額度，以緩解全球資金市場的壓力，同時調降銀行存準率到零，並且對銀行開放重貼現窗口，融通期限長達90天。

Fed也將與加拿大、英國、日本、歐洲及瑞士央行透過現有的換匯額度，讓各央行以本國貨幣換取美元，利率也降到只比聯邦資金利率高1碼。

Fed聲明指出，「新冠肺炎疫情在許多國家已經對社區造成傷害，並攪亂經濟活動，包括美國。全球金融情勢也已受到重大影響。Fed準備動用全套的工具來因應」。由於經濟情勢端視肺炎疫情發展，因此Fed在6月之前將不會公布每季經濟預測。

經濟學者伊爾艾朗表示，Fed生怕這些疫情消息會衝擊16日股市，因此搶在15日緊急宣布寬鬆措施。彭博資訊經濟學者也表示，Fed搶在18日決策會議之前三天緊急出手，凸顯出事態緊急；規模之大，也顯示Fed認為不只是針對一次經濟震撼出手；高盛集團15日已將今年第1季經濟成長率預估下修到零，第2季為萎縮5%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

Fed 疫情

延伸閱讀

伊爾艾朗：Fed寬鬆政策 面臨五大路障

Fed降息救市失利 道瓊崩跌12%創32年來最大跌幅

美急降息0到力救經濟 專家：台出口恐受波及

整理包／Fed緊急降息後 市場經歷驚濤駭浪的12小時

相關新聞

Fed降息4碼 全球股市狂洩

美國聯準會（Fed）15日下午（台北時間16日清晨）緊急宣布大規模寬鬆貨幣政策，包括利率一口氣調降4碼到接近零的水準、重啟量化寬鬆（QE），及加強國際合作等多管齊下；然而，國際股市卻出現「驚嚇式賣壓」，美股16日早盤崩跌逾2,000點，再度跌到「熔斷」，為過去一周來第三次，歐股一度重挫10%。

鮑爾示警 美Q2經濟相當疲弱

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在緊急降息後的記者會上表示，美國旅遊業、以及仰賴全球供應鏈的產業已遭受新冠肺炎疫情的衝擊，金融情勢也已大幅緊縮。

疫情持續延燒 油價墜落2字頭

新冠肺炎疫情持續延燒，加上中國大陸工業生產降幅創30年來最大，美國聯準會（Fed）和各國央行緊急降息也無法提振市場信心，倫敦布蘭特原油期貨價格16日盤中暴跌10%，西德州原油期貨則跌破每桶30美元關卡。

美龍頭銀行 暫停買庫藏股

為增加現金以因應新冠肺炎疫情，美國大型銀行宣布，在第2季結束之前，都將暫停買回庫藏股，並承諾利用手上資金，幫助被疫情拖累而陷入困境的顧客和企業。

美國運動大廠 關閉多國門市

Under Armour、Lululemon及Nike等運動大廠分別宣布，美國和其他海外門市自16日起暫停營業兩星期，但消費者仍可透過網路下單購買。

伊爾艾朗專欄／聯準會救市 五大阻礙

在日後回顧時，全球六大央行的最新行動，將是史上規模最大、面向廣泛而且協調一致的貨幣政策干預措施之一。

高盛看美股 會再滑落10％

高盛集團認為，美股尚未觸底，未來三個月還可能下跌10%，若疫情嚴重，美股甚至會再跌26%。

Fed祭寬鬆 全球股市為何不漲反跌...

美國聯準會（Fed）祭出超級大規模貨幣寬鬆措施，但全球股市不僅沒漲、反而全面崩跌。投資人認為，Fed又急又大的動作，正好凸顯新冠肺炎疫情衝擊美國經濟的嚴峻程度，揣測是Fed看到了投資人所沒看見的風險，且光靠貨幣政策，無法解決疫情造成的公衛危機。

亞太進入危機模式 各國央行跟進降息

美國聯準會（Fed）一口氣緊急降息4碼後，亞太各國央行也進入危機模式，紐西蘭、南韓、香港等地的央行機構都跟進降息，日本擴大量化寬鬆（QE）規模，澳洲央行更可能本周就會實施QE政策。

美股開盤崩跌2,700點、標普500指數跌勢觸發熔斷機制

美國聯準會（Fed）在本月二度大幅降息，加深了美國經濟陷入衰退的恐慌氛圍，拖累美股16日早盤如自由落體般崩跌，道瓊工業指數狂瀉，標普500指數跌勢觸發了熔斷機制。

新冠肺炎影響 維珍航空料停85%航班

英國維珍航空公司表示，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）肆虐，將停飛75%的航班至3月26日，而至4月...

日媒：台積電考慮在美國設新廠 公司指仍評估中

日媒報導，華府以安全考量為由，希望全球最大晶圓代工廠台積電在美國進行生產，台積電正加快評估是否在美國設置先進的2奈米晶片...

熱門新聞

聯準會一口氣降息接近於零 美股道瓊期指重摔700點

救經濟 美聯準會緊急降息四碼至接近零利率

美股道瓊期指狂瀉超過1,000點 澳股重挫7%

航空業挺不住！智庫：疫情將使多數航空公司5月前破產

聯準會降息救市美股不領情 道瓊開盤崩跌2250點

美股開盤崩跌2,700點、標普500指數跌勢觸發熔斷機制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。