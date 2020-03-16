伊爾艾朗：Fed寬鬆政策 面臨五大路障

經濟日報 / 編譯／任中原

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed A. El-Erian）在彭博資訊撰文指出，Fed緊急寬鬆的政策要奏效，將。面臨五大路障

他指出，美國聯準會（Fed）緊急寬鬆貨幣政策最迫切的目的，在於避免周一股市開盤後便重挫，因為周末期間充斥新冠肺炎加速擴散的負面消息，但風險卻在於現在就發射政策重砲，無論對於經濟福祉或金融穩定，在時機上可能都不成熟；不僅可能使本周金融市場益發動盪，還可能造成市場失能，使金融市場的不利情勢擴散到實體經濟層面。

伊爾艾朗認為，Fed的寬鬆行動要想能持久地穩定金融市場，必須克服五項市場憂慮。第一，對企業及房貸提供金援，並不能使經濟活動恢復正常。無論是降低企業貸款或房債利息，都不能激勵民眾出外旅遊或經濟交流。

第二，對市場注入流動性對高品質債券有利，甚至使銀行更願意擴大信貸，藉以緩解企業的流動性風險，但對公司債等金融領域卻效果有限；因此Fed應採取更多「定向性」的措施，直接解決市場失能問題，並保留降息這種廣泛性的措施，以因應未來更大的衝擊。

第三，利率已接近於零，利率工具已經耗盡；但由於政策傳輸機制不暢，降息效果甚為有限。

第四，上述障礙使Fed很難促使深口袋的大戶進場買股。大戶愈猶豫，則寬鬆措施愈可能使多頭慘遭連環套，或被投資人視為逃命線，使股市陷入盤跌之勢。

第五，Fed在政策聲明中，並不能讓市場人士相信這次的寬鬆措施有助於金融恢復正常。

總之，Fed這次的政策動作規模雖大，但至少就目前而言，未必能獲得重大成果。

Fed 實體經濟 新冠肺炎

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