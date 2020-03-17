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Fed祭寬鬆 全球股市為何不漲反跌...

經濟日報 / 編譯林聰毅劉忠勇／綜合外電

美國聯準會（Fed）祭出超級大規模貨幣寬鬆措施，但全球股市不僅沒漲、反而全面崩跌。投資人認為，Fed又急又大的動作，正好凸顯新冠肺炎疫情衝擊美國經濟的嚴峻程度，揣測是Fed看到了投資人所沒看見的風險，且光靠貨幣政策，無法解決疫情造成的公衛危機。

Fed在15日突然緊急大幅降息4碼並且釋出7,000億美元資金，以減緩疫情對美國經濟的衝擊。但市場顯然不領情，全球股市16日從亞股開始如骨牌般一個個不支倒地。市場納悶的是，Fed原本可在18日的例行會議公布最新貨幣決策，為何急於提前三天出手？為何倉促在短短一周大幅降息6碼？為何要對市場釋出如此龐大的資金？

投資人擔心的是，隨著疫情的加速擴散，Fed應是看到了市場所未看到的風險，美國可能面臨經濟衰退的威脅，而且流動性可能開始出現問題。巴隆周刊（Barron's）的專欄作家佛賽斯指出，Fed這項罕見的措施，顯然已看出景氣出現斷崖式的崩潰。

彭博經濟學家也認為，提前三天發布決策，充分現示Fed已從市場和全國企業的反映當中看到了問題的嚴重性，疫情影響多大仍不確定，Fed提前並加大力道出手，顯示Fed已從各地接獲惡耗。

高盛15日下修了美國經濟成長預測，第1季由先前預估的0.7%降為零，第2季由零銳減至萎縮5.0%。品浩（PIMCO）全球經濟顧問費約信說，全球衰退似乎是「預料中的結論」。

Jones Trading首席市場策略師歐魯克說：「這顯示央行（Fed）非常害怕我們所處的環境。」

Fed 疫情 美國經濟

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