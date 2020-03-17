高盛看美股 會再滑落10％

高盛集團認為，美股尚未觸底，未來三個月還可能下跌10%，若疫情嚴重，美股甚至會再跌26%。

高盛美股首席股票策略師柯斯汀（David Kostin）表示，標普500指數未來三個月可能再跌10%左右至2,450點。若新冠肺炎疫情對經濟的衝擊加劇，那麼依上周五收盤價計算，可能再跌26%至2,000點。最新預測比柯斯汀上周對底部的看法還要低20%。

柯斯汀警告，在各國政府忙著遏制疫情、企業面臨業務被迫中斷之際，現在無法預測新冠疫情蔓對企業獲利和整體經濟的衝擊程度。他表示：「新冠疫情已產生空前的金融與社會干擾。再加上稀薄流動性、高度不確定性，可能導致標普500指數跌破我們先前預估2,450點公允價值的基線情節，接近跌至2,000點。」