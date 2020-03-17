聽新聞
test
0:00 / 0:00
高盛看美股 會再滑落10％
高盛集團認為，美股尚未觸底，未來三個月還可能下跌10%，若疫情嚴重，美股甚至會再跌26%。
高盛美股首席股票策略師柯斯汀（David Kostin）表示，標普500指數未來三個月可能再跌10%左右至2,450點。若新冠肺炎疫情對經濟的衝擊加劇，那麼依上周五收盤價計算，可能再跌26%至2,000點。最新預測比柯斯汀上周對底部的看法還要低20%。
柯斯汀警告，在各國政府忙著遏制疫情、企業面臨業務被迫中斷之際，現在無法預測新冠疫情蔓對企業獲利和整體經濟的衝擊程度。他表示：「新冠疫情已產生空前的金融與社會干擾。再加上稀薄流動性、高度不確定性，可能導致標普500指數跌破我們先前預估2,450點公允價值的基線情節，接近跌至2,000點。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言