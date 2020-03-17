伊爾艾朗專欄／聯準會救市 五大阻礙

在日後回顧時，全球六大央行的最新行動，將是史上規模最大、面向廣泛而且協調一致的貨幣政策干預措施之一。

然而，風險在於，在這個特殊階段發射這麼多火箭砲，對保護經濟福祉及維持金融穩定恐怕為時過早，甚至對維護現代央行的將來效力，也可能過於倉促行事 。

聯準會採取「不計代價」的政策方針，將利率降至接近零、宣布7,000億美元的量化寬鬆計畫 ，並透過與其他五家央行協調，增加美元換匯額度。但Fed的干預措施要奏效，須克服以下五大疑慮。

首先，這些措施雖有助於資產負債表與促進有利的抵押貸款再融資，但暫時不會促使經濟活動恢復。簡言之，無論是較低成本的貸款、或是減少房貸繳款所省下的現金，都不會鼓勵人們旅行與恢復經濟互動。

其次，注入流動性將有利優質債券，甚至可能強化銀行擴大信用的意願，以便儘可能降低讓企業流動性問題演變成為償債能力的風險。但現階段，這些措施對公司債等金融部門的直接影響要小得多。

第三，由於利率降到接近零，加上政策傳導機制緊繃，Fed基本上已在政策效力較有限之際，用光了利率機制，或者可稱之為過早發射大砲。此外，愈來愈多證據顯示，歐洲負利率已出現適得其反的經濟和金融後果。

第四，這些都使Fed面臨的重要市場挑戰更加複雜，很難吸引財力雄厚的買家重返股市。這類買家愈是遲疑參與，Fed龐大的干預措施，就愈可能被當成為讓受困的多頭和其他陷入困境的賣家逃脫的機會，一旦發生這種情況，股市行情將在這種預期拋售之前下跌。

第五，為避免Fed再溝通失誤，這種政策干預必須以一種使市場放心的方式包裝，保證這是通往正常道路的一環。儘管我希望我是錯的，但我擔心上周日晚間發布的前三篇新聞聲明，還無法滿足這項條件。

（Mohamed A. El-Erian是安聯集團首席經濟顧問／編譯林聰毅）