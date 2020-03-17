亞太進入危機模式 各國央行跟進降息

美國聯準會（Fed）一口氣緊急降息4碼後，亞太各國央行也進入危機模式，紐西蘭、南韓、香港等地的央行機構都跟進降息，日本擴大量化寬鬆（QE）規模，澳洲央行更可能本周就會實施QE政策。

紐西蘭央行16日上午緊急宣布降息3碼，基準的現金利率降至0.25%，並承諾將維持這個利率水準至少一年，且若需要進一步刺激經濟，可能會在5月前大規模購買政府債券，將是紐國歷來首度訴諸QE政策。香港金管局也下調基準利率64個基點，由1.50%降至0.86%。

日本央行已提前於今天中午召開緊急政策會議，討論「貨幣控制問題」。

澳洲央行與中國人民銀行（央行）則是聚焦於擴大提供流動性。澳洲央行表示，準備買進政府公債，可能會在周四（19日）宣布進一步的政策行動，凱投宏觀認為，澳洲央行最快當天就會推出QE措施。人行則未降息，但在金融市場上投放143億美元。

日本銀行（央行）則提前召開利率決策會議，維持短期利率目標於負0.1%、10年期公債殖利率目標於零附近不變，但提高年度指數型基金（ETF）的購買目標金額一倍，增至12兆日圓。