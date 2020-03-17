鮑爾示警 美Q2經濟相當疲弱

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在緊急降息後的記者會上表示，美國旅遊業、以及仰賴全球供應鏈的產業已遭受新冠肺炎疫情的衝擊，金融情勢也已大幅緊縮。

他指出，美國經濟前景高度取決於疫情的發展，預期美國第2季經濟會相當疲弱，第3季情況目前還不明朗，並且暗示在Fed認為美國經濟回歸常態前，利率都將維持在接近零的水準。

鮑爾在開場演說時表示，預估疫情與相關防疫措施，近期將對經濟活動造成重大影響，例如觀光、旅遊及飯店業的事業已大幅下滑，而許多國外經濟體的活動受抑制，也使仰賴全球供應鏈的美國產業陷入困境，但現在很難說明新冠肺炎的效應有多大、又會持續多久。

他認為，美國經濟前景仍不確定，很大程度取決於肺炎疫情的發展，然而這種病毒依然充滿未知。他預期，美國第2季經濟會相當疲軟，第3季情況目前還不明朗。他說，財政措施至最重要，特別是對勞工的支援。

他也說，他會耐心等待新冠肺炎危機過去、並且希望完全確定經濟已回歸常態後，再升息。這番談話也呼應Fed決策聲明中，表示「在有信心經濟能安度近來事件的衝擊前，都將維持目前利率水準」的論調。他也重申，無意推行負利率，「我們不認為負利率可能是美國的適當因應政策」。

對Fed採取7,000億美元資產購買行動，鮑爾指出，沒有每月的購買上限、也沒有每周的購買上限，也就是每次購買的資產金額不一定。

針對媒體記者認為，此舉類似2008年金融海嘯時的量化寬鬆（QE）措施，鮑爾表示，沒興趣對政策貼標籤，Fed會做任何支撐經濟所需要做的事。