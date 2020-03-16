IMF為各國開藥方並承諾以1兆美元支撐全球經濟

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

為減緩新冠肺炎疫情的衝擊，國際貨幣基金（IMF）16日為各國開立藥方，並承諾準備以1兆美元支撐全球經濟。

IMF在聲明中說，各國政府與央行應採取步驟以確保世界經濟在新冠肺炎的壓力下不會崩潰。

IMF指出，各國央行「應透過放寬金融條件、確保信用流向實體經濟，以及提高國內和國際金融市場的流動性，以支持需求和信心。」 美國聯準會（Fed）15日將基準利率下調到零至0.25％的區間，並表示準備購買5,000億美元的美國公債和2,000億美元的抵押擔保證券（MBS）。

IMF認為，建議的貨幣寬鬆政策「將支持需求和信心，同時減少家庭和企業的借貸成本」。 央行總裁可藉由「預期貨幣政策路徑以及擴大資產購買（包括風險資產）的前瞻性指引」，提供額外的刺激措施。

IMF還建議七國集團（G7）的央行協調其貨幣寬鬆和信用交換額度，「以減輕全球金融市場壓力和流動性壓力，包括與新興市場經濟體的換匯額度」。 上周流出新興經濟體的資本已增至420億美元，為有記錄以來金額最大的資本外流。

為因應新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，IMF正準備利用其1兆美元貸款安排，協助會員國因應疫情所需的人力、經濟和金融成本。

IMF指出，政府還需準備大舉支出，「為受停業影響的企業提供的薪資補貼，有助於防止一系列的企業破產和大規模裁員，以及對總需求的負面影響。 對低所得家庭提供現金，則可支持消費並維持最低生活水平」。

實體經濟 IMF 新冠肺炎

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