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美股開盤道瓊崩跌2700點 觸發熔斷機制

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美股開盤崩跌2,700點、標普500指數跌勢觸發熔斷機制

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美股16日開盤大跌，回吐上周五收盤的漲幅，原因是美國聯準會（Fed）在本月二度降息，加深美國經濟陷入衰退的恐慌氛圍。美聯社
美股16日開盤大跌，回吐上周五收盤的漲幅，原因是美國聯準會（Fed）在本月二度降息，加深美國經濟陷入衰退的恐慌氛圍。美聯社

美國聯準會Fed）在本月二度大幅降息，加深了美國經濟陷入衰退的恐慌氛圍，拖累美股16日早盤如自由落體般崩跌，道瓊工業指數狂瀉，標普500指數跌勢觸發了熔斷機制。

道瓊工業指數大跌逾2,700點，跌幅近12%；標普500指數大跌點逾220點，跌幅8.14%，迫使股市啟動熔斷機制；那斯達克指數跌逾480點，跌幅逾6%。

美國聯準會（Fed）15日將聯邦資金利率目標區間降息1%（4碼）至接近於零，為3日緊急降息2碼以來第二度劇烈降息，同時宣布增加債券持有規模7,000億美元，以增加市場流動性。

路透報導，日本、澳洲以及紐西蘭央行紛紛加入Fed的寬鬆行列，宣布採取強力的貨幣寬鬆措施，自2008年金融危機從未見過央行如此齊心協力，但仍可能無法提振全球投資人的信心。

Fed 標普 聯準會

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