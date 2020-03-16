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坐在確診案例旁兩小時！「股神」巴菲特的女兒自我隔離

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

奧馬哈世界先驅報15日報導，「股神」巴菲特的女兒蘇西（Susie Buffett）由於面臨感染新冠肺炎病毒的風險，正自我隔離兩周。

蘇西曾坐在一位新冠肺炎確診案例旁兩個小時。該名確診案例才剛去過西班牙，返美後出現輕微症狀，檢驗後出現陽性反應。

現年66歲的蘇西表示，自覺身體狀況良好，認為自己並未感染新冠肺炎。她並聲稱面臨染疫風險後，並未與父親「股神」巴菲特接觸。

蘇西說，外界不必擔憂巴菲特，「我爸會活得比我們久，我沒在開玩笑。我賭他會活到100歲，且愈老愈健康。」

蘇西表示，很「期待」這個為期兩周的自我隔離，希望能趁此機會做些縫紉、趕閱讀進度、整理抽屜，並持續在家從事她的慈善基金會工作。

新冠肺炎 巴菲特 西班牙

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